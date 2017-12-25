РЖД получат субсидии на вывоз избытка зерна из хлебных регионов

ГОРКИ, 25 дек — РИА Новости. Правительство РФ предоставит РЖД субсидию в размере 1 миллиард рублей в 2017 году и почти 2 миллиарда рублей в 2018 году на вывоз избытка зерна из хлебных регионов РФ, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"В последние годы мы собираем очень хороший урожай зерна. В этом году был достигнут абсолютный максимум – более 140 миллионов тонн. Как водится, в этом случае возникают не только радости, но и некоторые проблемы. В ряде хлебных регионов образовались очень значительные резервы", — сказал Медведев.

Он отметил, что для стимулирования вывоза зерна из таких регионов было подписано постановление о предоставлении субсидий РЖД.

"Деньги пойдут на возмещение потерь в доходах, которые могут появиться в связи с перевозкой зерна грузоотправителями без взимания провозной платы. В текущем году на это выделяется 1 миллиард рублей, и почти 2 миллиарда рублей заложено в бюджет 2018 года. Дополнительный объем перевозки зерна из 13 регионов составит более 3 миллионов тонн", — сообщил премьер.

Он отметил, что наряду с другими мерами данный механизм позволит поддержать сельхозпроизводителей, которые собрали прекрасный урожай.