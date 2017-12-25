АСВ выплатит вкладчикам банка "Канский" около 1,8 миллиарда рублей

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Выплаты вкладчикам красноярского банка "Канский", у которого ЦБ РФ в декабре отозвал лицензию, составят около 1,8 миллиарда рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно полученному реестру обязательств КБ "Канский" ООО за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,8 миллиарда рублей могут обратиться порядка 7,1 тысячи вкладчиков, в том числе около 80 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 9,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 11 регионах. Отмечается, что в Красноярском крае за выплатой страхового возмещения на сумму около 921 миллиона рублей могут обратиться порядка 4,6 тысячи вкладчиков.

Ранее АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 26 декабря, их осуществит Сбербанк.

Банк России отозвал лицензию у банка "Канский" с 13 декабря в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, а также снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

По данным регулятора, неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества. Более того, установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Канский" на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе РФ.