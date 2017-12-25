Москвичи стали самыми активными пользователями карты "Мир"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Москвичи в 2017 году стали самыми активными пользователями платежных карт "Мир", совершив порядка 67 миллионов операций, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир").

"Средняя сумма покупки по картам "Мир" в Москве составила 955 рублей. При этом мы отмечаем тенденцию на снижение среднего чека в торговых терминалах. Если в начале года он был в районе 1312 рублей, то теперь эта цифра не достигает даже 1000. Подобная закономерность говорит о том, что национальные карты уверенно проникают в обыденную жизнь людей, ими пользуются не только для снятия наличных или какой-то единовременной покупки, но и для оплаты повседневных товаров и услуг", — говорится в сообщении.

На втором месте находится Крым, жители республики провели 39,5 миллиона операций. Третье место между собой разделили Московская область, Севастополь, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Челябинская области. В каждом из этих регионов было проведено более 10 миллионов операций по картам "Мир". Замыкают десятку Красноярский край (8,6 миллиона операций) и Пермский край (7,9 миллиона).

Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система. Ее участниками являются 372 банка, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт "Мир" в сети своих устройств. Более 140 банков в 2017 году выпустили свыше 30 миллионов карт "Мир". Они принимаются за рубежом за счет кобейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты "Мир"-Maestro, "Мир"-UnionPay и "Мир"-JCB.