Москвичи стали самыми активными пользователями карты "Мир"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Москвичи в 2017 году стали самыми активными пользователями платежных карт "Мир", совершив порядка 67 миллионов операций, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир").
На втором месте находится Крым, жители республики провели 39,5 миллиона операций. Третье место между собой разделили Московская область, Севастополь, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Челябинская области. В каждом из этих регионов было проведено более 10 миллионов операций по картам "Мир". Замыкают десятку Красноярский край (8,6 миллиона операций) и Пермский край (7,9 миллиона).
Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система. Ее участниками являются 372 банка, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт "Мир" в сети своих устройств. Более 140 банков в 2017 году выпустили свыше 30 миллионов карт "Мир". Они принимаются за рубежом за счет кобейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты "Мир"-Maestro, "Мир"-UnionPay и "Мир"-JCB.