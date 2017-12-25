В Грузии началось строительство глубоководного порта

ТБИЛИСИ, 25 дек — РИА Новости. В грузинском черноморском городе Анаклия началась работа по строительству глубоководного порта, который свяжет Европу и Азию, сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

По словам премьера, это самый масштабный проект в Грузии XXI века, который станет началом преобразования страны из транзитной, в страну промышленности, логистики и развития индустрии.

"Это уникальный проект, так как Грузия тем самым утвердит свою позицию на карте Шелкового пути. Этот порт даст возможность нашей стране принять самые большие судна и, исходя из этого, идти в ногу с растущей в регионе динамикой контейнерных и других перевозок. Порт также даст возможность региону и всем жителям Грузии, создать абсолютно другие возможности для личного бизнеса, начать новое дело", — заявил премьер на открытии, его слова приводит пресс-служба правительства.

По словам главы правительства, в процессе строительства будут задействованы несколько тысяч человек, а в будущем порт окажет значительный эффект на экономику страны. На прилегающей к порту территории, на десятках гектаров расположатся центр логистики, склад и жилой комплекс.

"В этом месте Европа встречается с Азией, и это самое важное. Грузия предстанет перед миром как страна международного сотрудничества, стабильности и мира… сегодня здесь начинается новая Грузия", — добавил премьер.

Ожидается, что порт Анаклия начнет работать в 2021 году.