Путин: надо избавляться от размытых норм, используемых для наезда на бизнес

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России надо либерализировать законодательство, избавляться от размытых норм, которыми нечистоплотные правоохранители пользуются для наезда на бизнес, заявил президент Владимир Путин.

"Считаю важным продолжить курс на совершенствование и либерализацию законодательства, в том числе нужно убрать все нечеткие, двусмысленные, размытые правовые нормы, которые нечистоплотные представители правоохранительных органов используют для наезда на бизнес, для того чтобы собирать дань или отнимать собственность", — сказал он на съезде ЕР.