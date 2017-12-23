Путин призвал таргетировать бедность, как это было с инфляцией

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Опираясь на рост экономики, надо таргетировать бедность, как это было с инфляцией, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".

"Сейчас Россия (вышла) из рецессии, мы вышли на этап устойчивого роста экономики, и, опираясь на рост экономики, рост производительности труда, мы должны таргетировать и бедность, делать это так, как мы таргетировали инфляцию", — сказал Путин, отметив, что в целом по итогам той работы был положительный результат.