В "Газпроме" ответили на заявление "Нафтогаза" о победе в суде

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Арбитражный суд в Стокгольме вынес решение по спору российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза". Вердикт пока не опубликован, сейчас каждая из сторон трактует его в свою пользу.
Разъяснения от "Газпрома"
В "Газпроме" заявили, что суд удовлетворил большую часть требований российской стороны по оплате поставок. "Арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 миллиарда долларов", — говорится в сообщении компании.
В "Газпроме" подтвердили, что арбитраж сократил контрактный объем газа с 52 до пяти миллиардов кубометров. При этом принцип "бери или плати" остается в силе.
Реакция Киева
Украинская компания, в свою очередь, заявила о том, что "выиграла" процесс. "Арбитраж полностью отверг требования "Газпрома" по take or pay в размере 56 миллиардов долларов за 2009-2017 годы", — говорится на странице "Нафтогаза" в Facebook.
Также в "Нафтогазе" озвучили решение суда по поставкам газа на Донбасс. В 2015 году "Нафтогаз" отказался направлять топливо на юго-восток Украины, и эти обязательства взял на себя "Газпром". В "Газпроме" заявляли, что за поставки должен платить Киев, поскольку они соответствуют контракту с "Нафтогазом". Украинская сторона заявляет, что, согласно решению суда, компания не должна выплачивать долг.
Выгоду от решения суда в компании оценили в 75 миллиардов долларов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщение "Нафтогаза" в своем Twitter: "Победа "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже: не нокаут, но при явном преимуществе и три нокдауна".
Перемога Нафтогазу в Стокгольмському арбітражі: не нокаут, але за явною перевагою і три нокдауни:)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 декабря 2017 г.