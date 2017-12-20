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Экономика

ФНС: массовый сбой в работе онлайн-касс ликвидирован

19:5020.12.2017
(обновлено: 20:14 20.12.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКассир считает деньги. Архивное фотоКассир считает деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России произошел массовый сбой в работе онлайн-касс, в результате ряд торговых сетей и АЗС оказались либо закрыты "по техническим причинам", либо же были вынуждены рассчитываться с клиентами без участия аппаратов.

Касса. Архивное фото
© Fotolia / industrieblick
Российские торговые предприятия переходят на использование онлайн-касс
Причиной неполадок, как сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли, стала ошибка в программном коде контрольно-кассовой техники (ККТ). По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), проблемы затронули ККТ четырех производителей — ООО "РР-Электро", ООО "Тринити", ООО "НТЦ "Измеритель" и АО "Штрих-М". Последняя компания принесла партнерам и пользователям извинения за доставленные неудобства.

По информации Федеральной налоговой службы практически полностью ликвидировать сбой удалось лишь около 18:00 (мск). К тому моменту по стране оставались лишь единичные неисправности, устранением которых занимались специалисты.

Производитель кассовых смарт-терминалов "Эвотор" Андрей Романенко отметил, что неполадки удалось поправить довольно быстро.

Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Для восстановления работы кассы достаточно перезагрузить прошивку. Просто потребовалось некоторое время на то, чтобы разобраться, что делать, так как сбой произошел ночью, но ФНС отреагировала оперативно, и в 10 утра всем крупным сетям уже пришло письмо с разъяснениями и инструкциями", — пояснил гендиректор "Эвотор".

По его словам, сбой такого масштаба произошел впервые, и теперь торговые предприятия знают, как реагировать на подобные неисправности.

Предновогодний простой

Сбой затронул работу таких крупных торговых сетей как "Магнит", "Магнолия", "Аникс", "Ярче", "DNS", а также заправки "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла". В связи с выходом из строя касс, скорость обслуживания клиентов значительно упала.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатели фотографировали или же снимали на видео весь процесс совершения дорогих покупок. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор. Отснятый материал мог понадобиться клиентам в случае возврата товара.

В результате во многих магазинах образовались длинные очереди. Бизнес указывает на то, что в период предновогодних покупок такой простой особенно ощутим. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), из-за сбоя магазины могли недополучить до двух с половиной миллиардов рублей. При этом в организации не исключили, что бизнес сможет отыграть потери

"Мы понимаем, что наши покупатели вернутся, конечно же, купят, все, что нужно", — сказал РИА Новости глава АКИТ Алексей Федоров.
Неполадки, как считают в ассоциации, затронули около 10% рынка. После их устранения компании должны сформировать кассовый чек коррекции с суммой неучтенной выручки.

Повторение неминуемо?

В связи со сбоем глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин заявил РИА Новости, что технология введения онлайн-касс в России еще до конца не отлажена, и их всеобщее распространение необходимо перенести на год – до 1 июля 2019 года.

Впрочем, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин уверен, что эта мера едва ли позволит избежать новых технических проблем.

"Гарантировать, что мы перенесем хоть на 1 июля 2025 года, и не будет сбоев, тоже никто не может. Надо начинать, надо работать, нужно делать выводы из ошибок, выстраивать систему и работать дальше", — заявил Катырин РИА Новости.

По его словам, такие неполадки как и при реализации любого другого крупного проекта "неизбежны", и их придется устранять по ходу дела.

Кассовая реформа

Предприятия торговли с этого года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет.

Касса в супермаркете
© Fotolia / industrieblick
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С 1 февраля 2017 года переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику.

А уже с 1 июля 2018 года онлайн-кассы должны стать обязательными для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые производят наличные или электронные денежные расчеты. Они обязаны использовать новую ККТ вне зависимости от системы налогообложения, которой пользуются.

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