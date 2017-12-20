ФНС: массовый сбой в работе онлайн-касс ликвидирован

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России произошел массовый сбой в работе онлайн-касс, в результате ряд торговых сетей и АЗС оказались либо закрыты "по техническим причинам", либо же были вынуждены рассчитываться с клиентами без участия аппаратов.
По информации Федеральной налоговой службы практически полностью ликвидировать сбой удалось лишь около 18:00 (мск). К тому моменту по стране оставались лишь единичные неисправности, устранением которых занимались специалисты.
Производитель кассовых смарт-терминалов "Эвотор" Андрей Романенко отметил, что неполадки удалось поправить довольно быстро.
По его словам, сбой такого масштаба произошел впервые, и теперь торговые предприятия знают, как реагировать на подобные неисправности.
Предновогодний простой
Сбой затронул работу таких крупных торговых сетей как "Магнит", "Магнолия", "Аникс", "Ярче", "DNS", а также заправки "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла". В связи с выходом из строя касс, скорость обслуживания клиентов значительно упала.
В результате во многих магазинах образовались длинные очереди. Бизнес указывает на то, что в период предновогодних покупок такой простой особенно ощутим. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), из-за сбоя магазины могли недополучить до двух с половиной миллиардов рублей. При этом в организации не исключили, что бизнес сможет отыграть потери
"Мы понимаем, что наши покупатели вернутся, конечно же, купят, все, что нужно", — сказал РИА Новости глава АКИТ Алексей Федоров.
Неполадки, как считают в ассоциации, затронули около 10% рынка. После их устранения компании должны сформировать кассовый чек коррекции с суммой неучтенной выручки.
Повторение неминуемо?
В связи со сбоем глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин заявил РИА Новости, что технология введения онлайн-касс в России еще до конца не отлажена, и их всеобщее распространение необходимо перенести на год – до 1 июля 2019 года.
Впрочем, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин уверен, что эта мера едва ли позволит избежать новых технических проблем.
"Гарантировать, что мы перенесем хоть на 1 июля 2025 года, и не будет сбоев, тоже никто не может. Надо начинать, надо работать, нужно делать выводы из ошибок, выстраивать систему и работать дальше", — заявил Катырин РИА Новости.
По его словам, такие неполадки как и при реализации любого другого крупного проекта "неизбежны", и их придется устранять по ходу дела.
Кассовая реформа
Предприятия торговли с этого года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет.
А уже с 1 июля 2018 года онлайн-кассы должны стать обязательными для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые производят наличные или электронные денежные расчеты. Они обязаны использовать новую ККТ вне зависимости от системы налогообложения, которой пользуются.