ФНС: массовый сбой в работе онлайн-касс ликвидирован

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России произошел массовый сбой в работе онлайн-касс, в результате ряд торговых сетей и АЗС оказались либо закрыты "по техническим причинам", либо же были вынуждены рассчитываться с клиентами без участия аппаратов.

Причиной неполадок, как сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли, стала ошибка в программном коде контрольно-кассовой техники (ККТ). По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), проблемы затронули ККТ четырех производителей — ООО "РР-Электро", ООО "Тринити", ООО "НТЦ "Измеритель" и АО "Штрих-М". Последняя компания принесла партнерам и пользователям извинения за доставленные неудобства.

По информации Федеральной налоговой службы практически полностью ликвидировать сбой удалось лишь около 18:00 (мск). К тому моменту по стране оставались лишь единичные неисправности, устранением которых занимались специалисты.

Производитель кассовых смарт-терминалов "Эвотор" Андрей Романенко отметил, что неполадки удалось поправить довольно быстро.

"Для восстановления работы кассы достаточно перезагрузить прошивку. Просто потребовалось некоторое время на то, чтобы разобраться, что делать, так как сбой произошел ночью, но ФНС отреагировала оперативно, и в 10 утра всем крупным сетям уже пришло письмо с разъяснениями и инструкциями", — пояснил гендиректор "Эвотор".

По его словам, сбой такого масштаба произошел впервые, и теперь торговые предприятия знают, как реагировать на подобные неисправности.

Предновогодний простой

Сбой затронул работу таких крупных торговых сетей как "Магнит", "Магнолия", "Аникс", "Ярче", "DNS", а также заправки "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла". В связи с выходом из строя касс, скорость обслуживания клиентов значительно упала.

Покупатели фотографировали или же снимали на видео весь процесс совершения дорогих покупок. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор. Отснятый материал мог понадобиться клиентам в случае возврата товара.

В результате во многих магазинах образовались длинные очереди. Бизнес указывает на то, что в период предновогодних покупок такой простой особенно ощутим. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), из-за сбоя магазины могли недополучить до двух с половиной миллиардов рублей. При этом в организации не исключили, что бизнес сможет отыграть потери

"Мы понимаем, что наши покупатели вернутся, конечно же, купят, все, что нужно", — сказал РИА Новости глава АКИТ Алексей Федоров.

Неполадки, как считают в ассоциации, затронули около 10% рынка. После их устранения компании должны сформировать кассовый чек коррекции с суммой неучтенной выручки.

Повторение неминуемо?

В связи со сбоем глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин заявил РИА Новости, что технология введения онлайн-касс в России еще до конца не отлажена, и их всеобщее распространение необходимо перенести на год – до 1 июля 2019 года.

Впрочем, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин уверен, что эта мера едва ли позволит избежать новых технических проблем.

"Гарантировать, что мы перенесем хоть на 1 июля 2025 года, и не будет сбоев, тоже никто не может. Надо начинать, надо работать, нужно делать выводы из ошибок, выстраивать систему и работать дальше", — заявил Катырин РИА Новости.

По его словам, такие неполадки как и при реализации любого другого крупного проекта "неизбежны", и их придется устранять по ходу дела.

Кассовая реформа

Предприятия торговли с этого года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет.

С 1 февраля 2017 года переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику.

А уже с 1 июля 2018 года онлайн-кассы должны стать обязательными для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые производят наличные или электронные денежные расчеты. Они обязаны использовать новую ККТ вне зависимости от системы налогообложения, которой пользуются.