"Газпром" уложил более 600 км "Турецкого потока" по двум ниткам

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Газпром" уложил более 600 километров газопровода "Турецкий поток" по двум ниткам, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Уложено более 600 километров трубы по двум ниткам. Работа идет со скоростью примерно 4 километра в сутки, это очень высокий темп", — сказал Куприянов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Работа идет полным ходом, и очевидно, что будет завершена в заявленные сроки", — добавил он.

"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).