МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Интер РАО" готово поставлять электроэнергию в Белоруссию при условии экономической целесообразности, в том числе в помесячном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик в среду сообщил, что страна не договорилась с Россией о стоимости импорта электроэнергии и с 2018 года отказывается от ее закупок.

"Мы готовы будем поставлять электроэнергию в Белоруссию в случае достижения договорённости об экономической целесообразности таких поставок. Следует отметить, что никогда в первом и четвёртом кварталах мы не осуществляли поставки по этому направлению в серьёзных объёмах. Поэтому, исходя из потребностей Белоруссии и, опять-таки, экономической целесообразности, готовы их осуществлять в помесячном режиме", — сообщили в пресс-службе.

"Интер РАО", которое является оператором экспорта-импорта электроэнергии в России, в 2016 году нарастило поставки в Белоруссию на 13%, до 3,18 миллиарда кВт.ч — это 18,7% от всего объема годового экспорта, Белоруссия была третьим крупнейшим импортером после Финляндии и Китая. За девять месяцев 2017 года поставки в Белоруссию снизились на 18,5% по сравнению с девятью месяцами 2016 года, составив 2,46 миллиарда кВТ.ч. При этом доля страны в общем объеме экспорта "Интер РАО" увеличилась до 19,4% и страна поднялась на второе место после Финляндии.

В 2011 году была конфликтная ситуация, связанная с поставками электроэнергии в Белоруссию, но она касалась долгов по оплате. "Интер РАО" ограничивала поставки электроэнергии в страну из-за наличия у Белоруссии долга, достигавшего 1,5 миллиарда российских рублей. Долг возник из-за того, что в Белоруссии несколько месяцев невозможно было купить валюту на бирже. При этом представители "Белэнерго" заявляли, что у них достаточное количество белорусских рублей для расчета с российским поставщиком, и проблема только в конвертации валюты.