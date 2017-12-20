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Экономика

Эксперты рассказали, с чем связано резкое падение курса биткоина

15:2620.12.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фотоСувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Резкое удешевление самой популярной в мире криптовалюты биткоин (BTC) и удорожание Bitcoin Cash (BCH) связано с рыночными факторами, в частности новостями с бирж, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Криптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В ночь на среду BTC подешевел более чем на 15%, а стоимость Bitcoin Cash поднялась почти в полтора раза. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 13.50 мск традиционный биткоин (BTC) дешевел на 4,77%, до 17,574 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 8,06%, до 17,389 тысячи долларов. Стоимость Bitcoin Cash на CoinMarketCap при этом росла на 39,56%, до 3,25 тысячи долларов, а на Bitfinex — на 44,72%, до 3,11 тысячи долларов.

Эксперты уверены, что влияние на торги обеими криптовалютами — BTC и BCH — оказали и спекуляции на рынке.

Коррекционный фактор

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Как заявил основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук, самым очевидным объяснением такой динамики торгов криптовалют является коррекция цены традиционного биткоина. В начале текущей недели стоимость криптовалюты достигла новой рекордной цены в 20 тысяч долларов, а затем начала постепенно опускаться до 18 тысяч долларов в рамках коррекции.

"Биткоин бурно растет с конца сентября, и коррекция просто неизбежно должна была наступить: ранее коррекция по биткоину имела место через каждые два месяца, но с сентября рост продолжался непрерывно", — указала заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

Биткойн
© REUTERS / Dado Ruvic/File Photo
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Мацук отметил, что на коррекционном удешевлении традиционного биткоина вырос спрос на BCH. "Когда начинается коррекция биткоина, для Bitcoin Cash хорошее время для вывода хороших новостей про свои достижения и дальнейшие позитивные планы. Вот такие новости и дали перетекание денег из биткоина в Bitcoin Cash, вследствие чего выросла стоимость BCH", — рассказал он.

Такой хорошей новостью стал, например, запуск торгов BCH на криптовалютных биржах Coinbase и Gdax. На этом фоне стоимость Bitcoin Cash выросла, однако вскоре скорректировалась.

Рыночные новости

Одновременно с этим интерес к BCH подогрели негативные новости в отношении BTC. Так, соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург во вторник заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты. Он сообщил, что продал все свои биткоины, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.

Табло со знаком доллара. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Это форк биткоина, поэтому логично, что спекулянты начали массово продавать падающий биткоин и перекладываться в криптовалюту, являющуюся прямым "конкурентом" биткоина", — пояснила Мильчакова.

По ее словам, причины удешевления биткоина не ограничивались одной новостью.

"Информационная атака на биткоин ведется уже несколько дней. В частности, негативные новости пришли из Японии и Сингапура. Министр финансов Японии, одной из немногих стран, где биткоин легализован, заявил, что не считает биткоин надежным активом. Денежно-кредитное управление Сингапура выпустило предупреждение, в котором говорится, что инвестиции в криптовалюты несут повышенные риски для инвесторов, так как криптовалюты не обеспечены никакими реальными активами и не разрешены официально как платежная единица", — сообщила она.

Без спекуляций никак

Криптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Как отмечает директор по инвестициям в инвестиционном фонде CryptoLife Мансур Гусейнов, влияние на торги традиционным биткоином и Bitcoin Cash оказали и спекуляции с торгами.

"Это результат действий крупных игроков, которые подогревают интерес к Bitcoin Cash, периодически скупая его на биржах и продавая BTC. В данном случае это совпало с началом торгов Bitcoin Cash на американских Coinbase и Gdax, где сейчас более 20 миллионов пользователей. Поскольку биткоин и Bitcoin Cash построены на одном алгоритме, они борются за мощности майнеров и не могут мирно сосуществовать. Более того, создатели Bitcoin Cash безусловно хотят, чтобы их валюта доминировала", — отметил он.

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