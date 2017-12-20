Ткачев назвал даты начала маркировки продуктов с пальмовым маслом

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Надпись на молочных продуктах, в производстве которых используется пальмовое масло, появится в середине 2018 года, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.Россия 24".
"Мы сейчас проходим согласование техрегламента в ЕврАзЭСе, это такой непростой момент, все-таки сосуществует в этом экономическом пространстве 5 стран, надо с ними все моменты согласовать, убедить, мы абсолютно уверены, что потребитель должен знать, какой он кушает или пьет молочный продукт", — добавил министр.
Ткачев также отметил, что такой продукт будет дешевле и будет именоваться не как "молоко, сыр", а как "молочный продукт, сырный продукт".
"Это не отрава, весь мир потребляет, тут дело в другом — пальмовое масло в 3-4 раза дешевле молока", — добавил министр.