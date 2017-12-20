Суд привлек ЦБ и АСВ к спору НПФ "Будущее" и банка "Траст"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве третьих лиц к делу по иску негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" о взыскании с банка "Траст" около 12,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство банка "Траст". Кроме того, суд в том же статусе третьих лиц привлек к делу по ходатайству истцов 13 компаний, входящих в группу банка "Траст". Истцами, помимо НПФ "Будущее", выступают управляющие компании "ИДжи Кэпитал Партнерс" и "Север эссет менеджмент".

Как пояснил в суде представитель НПФ "Будущее", владеющего 4,1% санируемого банка "ФК Открытие", в период с 17 по 30 августа доля банка "Траст" вместе с его аффилированными лицами в банке "ФК Открытие" превысила 75%, в связи с чем у "Траста" возникла обязанность направить обязательное предложение о выкупе акций "Открытия" миноритарным акционерам. Истец передал суду ответ из ЦБ, который, по словам представителя НПФ, подтвердил, что 28 августа у "Траста" возникла обязанность по направлению обязательного предложения.

По словам представителя "Будущего", в случае получения такого предложения НПФ мог бы получить за свой пакет акций более 12 миллиардов рублей или даже больше, уточнил истец, если покупка акций у других акционеров производилась по цене выше рыночной. Как отметил представитель НПФ, после принятия решения о санации "Открытия" его капитал был установлен в размере 1 рубль, а пакет "Будущего" стал стоить соответственно 4 копейки. В своем иске НПФ требует взыскать с "Траста" свои убытки, причиненные ненаправлением оферты на выкуп акций "Открытия".

Ответчик заявил, что "Траст" категорически не согласен с заявленными требованиями". По его словам, у суда имеются основания для отказа в иске в связи с существенным изменением обстоятельств, а также исходя из судебной практики.

Как пояснил представитель банка, суды в подобных спорах поддерживают иной механизм защиты прав миноритариев. В частности, по словам ответчика, акции преобладающего акционера, превышающие пороговое значение, не учитываются при голосовании, и только после направления оферты миноритарии, не согласные с ценой выкупа, могут требовать возмещения убытков или установления справедливой цены.

Представитель "Траста" заявил также, что у банка не возникло обязательства по направлению обязательного предложения, так как превышение порогового значения произошло в результате действий третьих лиц, а если даже считать, что обязательство возникло, подчеркнул ответчик, в настоящее время оно прекратилось в связи с санацией "Открытия".

Арбитраж Москвы назначил на 2 марта основные слушания по делу. Ходатайство истцов об истребовании доказательств, касающихся подтверждения состава группы лиц "Траста", суд пока оставил открытым.

Гендиректор ФГ "Будущее" Марина Руднева ранее оценила возможные потери от списания акций банка "ФК Открытие" в сумму до 12 миллиардов рублей. Газета "Ведомости" сообщала, что санируемый банком "Открытие" банк "Траст" в конце августа, накануне ввода в "ФК Открытие" временной администрации, купил 13,07% акций "ФК Открытие" у трех НПФ — РГС, "Электроэнергетики" и "Лукойл-гарант", не направив после этого остальным акционерам оферту на выкуп акций.

Банк "Траст", со своей стороны, заявлял, что считает претензии НПФ "Будущее" необоснованными и готов защищать свою позицию в суде. В соответствии с законодательством, у банка "Траст" не было обязательств делать оферту остальным акционерам банка "ФК Открытие", сообщала пресс-служба банка.

ЦБ РФ в августе объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России. Это первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие".