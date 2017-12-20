Российские операторы начали отказываться от роуминга, заявил Никифоров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Российские операторы связи уже начали поэтапный отказ от роуминга, сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"По сути он (роуминг) уже потихонечку отменяется. И, как сказал глава антимонопольной службы (руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев — ред.), технические мероприятия будут завершаться (в 2018 году). Операторы уже это отменяют в своих тарифных планах", — сказал он.