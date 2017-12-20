Вид на строящийся Крымский мост в Керченском проливе. 3 декабря 2017. Архивное фото

Вид на строящийся Крымский мост в Керченском проливе. 3 декабря 2017. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Строители завершили сборку пролетов автодорожной части моста в Крым, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Таким образом мостовое полотно длиной 17 километров от Тамани до Крыма полностью собрано. Часть дороги (более шести километров) проходит над морской акваторией, постепенно поднимаясь с 5 до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала.

Нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами.

Сооружение пролетов над акваторией велось методом продольной надвижки: сегменты укрупняли на стапеле, затем их двигали в сторону фарватера с помощью мощных домкратов.

В компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик) ранее говорили, что работы ведутся с опережением. Это касается и строительства железнодорожной части моста — сейчас возводятся ее морские опоры.

Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.

Общая стоимость проекта — 227,92 миллиарда рублей.

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