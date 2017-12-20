Инвесторы из Китая интересуются проектами в Крыму, рассказал посол России

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Китайские инвесторы проявляют активный интерес к различным проектам в ряде регионов России, в частности, большое внимание в последнее время уделяется Крыму, рассказал в интервью российским СМИ посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Велик интерес китайских партнеров и инвесторов к нашим южным регионам, к Сочи. Новым явлением в этом году был вполне практический, предметный интерес китайских партнеров к инвестиционным возможностям Республики Крым: это и сфера туризма, и сельское хозяйство, и сельхозпереработка, виноделие, портовое хозяйство", — рассказал Денисов.

Он добавил, что "на уровне субъектов этот интерес проявился достаточно конкретно, и, надеемся, что он будет иметь и практическое воплощение в нынешнем году. По крайней мере крымские вина встречают в Китае весьма радушный прием, и не только вина, и не только крымские".

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