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Экономика

Россия наращивает объемы торговли с Китаем

09:4820.12.2017
(обновлено: 09:50 20.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фотоВладимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Россия по итогам этого года может улучшить позиции и стать 12-м крупнейшим торговым партнером Китая, сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев 2017 года вырос на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 76,06 миллиарда долларов. Китайский экспорт в РФ за 11 месяцев вырос на 16,6% в годовом выражении, а импорт из РФ — на 27,8%.

"Что такое 76 миллиардов по сравнению с 11 месяцами прошлого года? Это прирост примерно на 22%. Это довольно большая цифра. Мы имеем все основания ожидать, что в целом, по итогам года двусторонняя торговля выйдет на уровень 80 миллиардов долларов. Это серьезный показатель. Тем самым Россия станет 12-м в списке крупнейших торговых партнеров Китая. В прошлом году мы были 14-ми, так что на две позиции мы переместились вверх", — сказал посол в интервью российским журналистам.

Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
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Он отметил, что среди торговых партнеров России Китай, безусловно, занимает первое место.

Глава российской дипмисии добавил, что в российском экспорте по-прежнему преобладают сырьевые товары, доля готовой продукции очень невелика.

"Я не отношусь к тем, кто склонен сильно переживать по этому поводу, потому что сырьевая специализация, если она на современном техническом уровне, не надо этого стесняться, потому что, как говорится, "кому что бог дал, тот тем и торгует". Но с точки зрения отражения технического уровня страны, как торгового партнера, конечно, хотелось бы, чтобы больше было нашей продукции высокой степени переработки", — сказал дипломат.

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© AFP 2017 / Jim Watson
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Он напомнил, что в прошлом году Россия вышла на первое место по поставкам нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. В этом году тенденция сохранилась. "По крайней мере, по итогам 11 месяцев стабильно занимаем первое место. Что касается угля, то здесь мы вышли на третье место, опередив Монголию в прошлом году, и сохранили эту позицию и в этом году", — добавил глава российской дипмисии.

По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос, по китайским данным, на 2,2%, составив 69,525 миллиарда долларов: китайский экспорт в Россию вырос на 7,3% — до 37,297 миллиарда долларов, а импорт из России упал на 3,1% — до 32,228 миллиарда долларов.

По информации ФТС РФ, товарооборот России и Китая по итогам 2016 года составил 66,1 миллиарда долларов. Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером РФ.

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