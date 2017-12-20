Курс биткоина упал на 15 процентов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин в среду упал на 15 процентов — до 17061,40 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCup.

В понедельник, 17 декабря, он достиг отметки в 20089 долларов, установив абсолютный рекорд.

Биткоин дешевеет на фоне предостережения денежно-кредитного управления Сингапура о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты.

Эксперты напомнили, что криптовалюты не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены никакими активами. Недавний рост курсов биткоина и его аналогов в Сингапуре связали со спекулятивной активностью. Ранее с подобным заявлением выступал председатель американского фондового регулятора SEC Джей Клейтон.

Накануне соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил изданию Business Insider, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты.

© РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Россия впервые официально использовала блокчейн По его словам, основные проблемы биткоина — высокие комиссии и падающая скорость переводов. Предприниматель отмечает, что пропускная способность сети ограничена "размером блока" — памяти, которая хранит записи транзакций. Из-за этого криптовалюта неликвидна и вложения в нее становятся слишком рискованными. Ольденбург признался, что продал все свои биткоины, но не отказался от криптовалют в целом, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет сейчас 589,472 миллиарда долларов. При этом, на долю биткоина приходится примерно 48,3%.

Сервис CoinMarketCap отслеживает среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют на основе данных с более чем 20 бирж.