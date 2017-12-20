РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Аналитик Сбербанка рассказал о рисках при санации Бинбанка и "Открытия"

05:0920.12.2017
02040
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОтделение Бинбанка в Москве. Архивное фотоОтделение Бинбанка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Санация Банком России "Открытия" и Бинбанка вызывает определенные опасения: банки вынуждены агрессивно привлекать средства, в том числе госкомпаний; при этом у ЦБ, который одновременно является и акционером, и регулятором, возникает конфликт интересов, заявил в интервью РИА Новости главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Посетители в офисе Промсвязьбанка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка

"Открытию" и Бинбанку предстоит погасить значительную задолженность по кредитам ЦБ, предоставленным на поддержку ликвидности, для этого они будут вынуждены вести довольно агрессивную политику привлечения, поддерживая высокую стоимость пассивов", — сказал Матовников.

ЦБ как кредитор этих банков заинтересован в скорейшем возврате кредитов, взятых банками, и единственный способ вернуть эти средства – быстрее заместить их средствами клиентов, то есть вкладчиков и юридических лиц, пояснил главный аналитик Сбербанка.

"Учитывая финансовое положение этих организаций, беспристрастный регулятор, скорее, бы сдерживал такую экспансию, но крупный кредитор и акционер может желать обратного. Участники рынка опасаются и создания преференций для банков, санируемых ЦБ, в части требований по доступу к средствам госкомпаний", — указал Матовников.

Вкладчики закрытого банка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Алферов
Перейти в фотобанк
Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию
"Новый механизм санации введен после того, что стали ясны все проблемы старого. Сейчас мы находимся в ситуации, когда запущен новый механизм, и он явно обладает некоторыми преимуществами. Как сработает фонд консолидации пока не очень понятно, хотя он устранят многие недостатки предыдущего механизма. Первые месяцы его применения дали повод для серьёзных вопросов относительно того, правильно ли он будет работать", — отметил главный аналитик Сбербанка.

"В частности, возникли опасения в части возможного конфликта интересов у Центрального банка как акционера этих банков и как их регулятора, которые уже стали поводом для заявлений, в частности рейтинговых агентств, да и некоторых банков", — добавил Матовников.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемого банка.

Вопросы к сенатору

Офис банка Открытие на улице Большая Якиманка в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Игра на выбывание: почему ЦБ спас "Открытие" и кто на очереди
Если оценивать риски крупнейших российских банков из списка топ-30, то в нижней части этого списка риски возможного отзыв лицензии или санации заметно выше, считает главный аналитик Сбербанка

"Из топ-30 банков девять банков уже находятся под санацией, пять являются государственными и четыре – иностранными, остается не так много банков, в нижней части этого списка риски заметно выше. Центральный банк дал понять, что будет спасать только системообразующие банки – их всего 11. С другой стороны, Бинбанк не был системообразующим, однако, был санирован. Поэтому здесь понимание о том, кого ЦБ будет спасать, а кого банкротить — пока достаточно приблизительное", — заметил он.

По мнению главного аналитика Сбербанка, Банк России был вынужден заняться санацией таких крупнейших банков как "Открытие", Бинбанк в 2017 году из-за оттока средств клиентов.

Платежный терминал в офисе Промсвязьбанка на Кутузовском проспекте в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Санация Промсвязьбанка: как проблемы организации отразятся на клиентах
"Ситуация стала тревожной, когда оттоки денег из этих банков стали измеряться уже в сотнях миллиардов рублей, и поэтому Центральный банк уже не мог не предпринять усилий. До этого ЦБ мог считать, что может избежать санации за счет работы с действующими акционерами", — сказал Матовников.

Про оттоки из Промсвязьбанка пока неизвестно, но появление публичной информации о предписании Банка России о доначислении значительных резервов, несомненно, вызвало бы панику незастрахованных кредиторов, считает аналитик.

Риски демпинга на рынке

Санация крупных банков через ФКБС Банком России может привести к рискам демпинга на кредитном рынке, предупреждает аналитик Сбербанка.

"Даже если ЦБ заместит все проблемные активы санируемых крупных банков в ходе рекапитализации ликвидными активами, то возникнет проблема доходного размещения этих средств. Быстро выдать кредитов на сотни миллиардов рублей не так просто, поэтому существует риск демпинга на кредитном рынке. Все вместе это не способствует быстрому восстановлению маржинальности бизнеса санируемых банков, но вполне реально нанесет ущерб бизнесу прочих банков", — сказал Матовников

"Например, если Бинбанк и "Открытие" привлекут на рынке несколько сот миллиардов рублей от клиентов, то кто-то эти средства потеряет, и для некоторых частных банков это может оказаться критично", — отметил он.

Отзывы лицензий у банков России
Перейти в фотобанк
Отзывы лицензий у банков России

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена