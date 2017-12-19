Глава Мордовии и глава Минфина обсудили поддержку бюджета республики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек — РИА Новости. Вопросы социально-экономического развития Мордовии и их финансового обеспечения обсудили на рабочей встрече 19 декабря в Москве Глава республики Владимир Волков и министр финансов России Антон Силуанов, говорится в сообщении на официальном портале органов государственной власти республики.

"В том числе, речь шла об оказании региону дополнительной финансовой поддержки по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета — она будет направлена, в первую очередь, на исполнение всех социальных обязательств в рамках завершения финансового года, а также на реализацию программы подготовки к чемпионату мира по футболу", — говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались планы по финансированию программ социально-экономического развития республики в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов.

Ранее глава Мордовии отмечал, что региональные власти выполнят все взятые на себя социальные обязательства.

"Наша задача — увеличивать доходы и оптимально распределить расходы для того, чтобы бюджет был оптимальным и учитывал все сферы нашей деятельности. И прежде всего мы говорим, что бюджет социально ориентированный, и мы должны выполнять все социальные обязательства, которые на себя берем перед людьми", — сказал Волков.

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