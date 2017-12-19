Комитет Госдумы поддержал отмену налога на "шесть соток" для льготников

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая освобождает льготные категории граждан от земельного налога в отношении участков площадью 6 соток.
Согласно поддержанной во вторник бюджетным комитетом поправке, налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 6 соток, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении льготных категорий граждан. К ним относятся пенсионеры, герои СССР и РФ, инвалиды, ветераны и другие льготные категории. "Это то, что президент говорил о 6 сотках", — сказал глава комитета и один из авторов поправки Андрей Макаров.
Соответствующая поправка была внесена депутатами Сергеем Неверовым, Александром Жуковым, Петром Толстым, Андреем Исаевым и Андреем Макаровым к законопроекту об уточнении порядка налогообложения контролируемых иностранных компаний. На рассмотрении Госдумы документ будет вынесен 20 декабря.