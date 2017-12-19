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Экономика

Страны Балтии меняют отношение к проекту "Северный поток-2"

22:2719.12.2017
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© РИА Новости / Игорь СамойловПри строительстве Северного потока-2 вкладывают много средств в экологиюПри строительстве Северного потока-2 вкладывают много средств в экологию
© РИА Новости / Игорь Самойлов

ТАЛЛИН, 19 дек – РИА Новости. Страны Балтии коллективно покинули лагерь недругов российско-германского проекта газопровода "Северный поток-2". Эстония, Латвия и Литва уже не возражают против строительства трубопровода при условии, что он будет соответствовать законодательству ЕС. Такой вывод следует из итогового документа состоявшейся 18 декабря в Таллинне встречи прибалтийских премьер-министров, сообщает Sputnik Эстония.

Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible
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Совместное заявление глав правительств не содержит традиционных для последних лет категорических возражения против российского проекта газопровода "Северный поток-2".

"Принято к сведению, что проект "Северный поток-2" в случае его реализации должен полностью соответствовать применимому законодательству ЕС и принципам Энергетического союза", — говорится, в частности, в подписанном премьерами Юри Ратасом, Марисом Кучинскисом и Саулюсом Сквернялисом совместном заявлении.

Как отмечает Sputnik, насколько вообще можно судить по ни к чему не обязывающим заявлениям и меморандумам, эта формулировка отношения к проекту, вызвавшему раскол в Европе, означает радикальную смену позиции стран Балтии в вопросе о "Северном потоке-2". Итоговый документ Совета премьеров не содержит протеста против газопровода и утверждений о его несоответствии интересам Европы, о нежелательном росте зависимости от России.

Итоговые документы предшествующих традиционных декабрьских встреч премьеров трех государств Балтии несли в себе совершенно иной посыл: они содержали категорические возражения против реализации проекта "Северный поток-2". После совета 2015 года в Вильнюсе главы правительств (в Эстонии кабинет на тот момент еще возглавлял Таави Рыйвас) подписались под фразой: "Отмечаем, что предлагаемые Россией проекты трубопроводов, такие как "Северный поток-2", вступают в противоречие с целями энергетической политики ЕС в части диверсификации поставок газа, поскольку увеличивают зависимость ЕС от российского газа".

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Годом позже после встречи в Риге появился итоговый документ, включавший в себя пассаж такого содержания: "Вновь отмечаем, что все новые энергетические инфраструктурные проекты должны соответствовать целям и принципам энергетической политики ЕС, остаемся приверженными тому мнению, что проект "Северный поток-2" вступает в противоречие с политикой ЕС, направленной на диверсификацию источников поставок энергоносителей, поставщиков и маршрутов, на устранение доминирования одного поставщика и усиление энергетической безопасности". Эту бумагу подписывал ставший на тот момент премьером Юри Ратас.

Как пишет Sputnik, позиция стран Балтии в отношении проекта "Северный поток-2" могла измениться отчасти по той простой причине, что сопротивление ему не дало особых результатов — контракты подписываются, трубы производятся, деньги перечисляются. Дальнейшая оппозиция могла, в конечном счете, поставить прибалтийские столицы в довольно глупое положение.

Странам Балтии пришлось сделать стратегический выбор между лидером яростных идеологических противников проекта "Северный поток-2", Польшей и государствами Западной Европы, компании которых финансово заинтересованы в российском газе.

Как считают московские скептически настроенные, но хорошо информированные источники Sputnik, можно считать, что идеалистическая позиция отрицания, которой до сих пор придерживались страны Балтии в вопросе "Северного потока-2", себя исчерпала. Но вряд ли стоит думать, что прибалты отныне станут как минимум нейтральными в этом вопросе. Скорее всего, решение премьеров — это признак намерения сменить тактику и попытаться влиять на ситуацию другими путями, но по-прежнему в ущерб интересам России. С точки зрения действующего европейского законодательства и энергетической политики ЕС, проект "Северный поток-2" не нарушает никаких "красных линий", считают в Москве.

Не стоит ожидать, что Москва каким-либо образом отреагирует на видимую или реальную смену ориентиров в балтийских столицах. Там считают, говорят источники, что влияние прибалтов на развитие ситуации с газовым проектом маргинально. Но официальная российская реакция на прибалтийский "поворот" может повлиять на настроения газового рынка, который решит, что мнение стран Балтии по поводу коммерческого проекта "Северный поток-2" что-то действительно значит для Кремля.

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Северный поток - 2
"Северный поток-2"

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