Киев подал в Верховный суд РФ жалобу по делу о выплате $144 млн "Татнефти"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Представитель Украины сообщил в арбитражном суде Москвы о подаче жалобы на имя заместителя председателя Верховного суда России, в которой Киев просит пересмотреть выводы нижестоящей инстанции, отменившей прекращение производства по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Нами подана жалоба на имя заместителя председателя Верховного суда… В связи с чем просим приостановить производство по делу… На наш взгляд, мы должны исчерпать последнюю возможность по вопросу о судебном иммунитете на уровне Верховного суда России", — сказал представитель Украины.

Ранее, в ноябре, ВС РФ отклонил кассационную жалобу Украины, отказавшись передать на пересмотр в судебную коллегию по экономическим спорам постановление арбитражного суда Московского округа.

Окружной суд в августе отменил определение арбитража Москвы, который при первом рассмотрении этого дела прекратил производство по нему, так как посчитал, что на Украину распространяется судебный иммунитет и что отсутствует эффективная юрисдикция суда. Суд первой инстанции тогда счел, что в Москве нет имущества должника, на которое можно было бы в случае необходимости обратить взыскание для исполнения судебного акта.

Жалоба на имя зампреда ВС РФ поступила в суд 8 декабря. Арбитраж Москвы во вторник оставил ходатайство Украины о приостановлении производства до рассмотрения жалобы открытым.