Юрий Власенко: производство сыра в России по итогам 2017 г вырастет на 4%

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Производство сыра в России по итогам года вырастет примерно на 4% по сравнению с 2016 годом, до 620 тысяч тонн, следует из слов директора по развитию и маркетингу ГК "ПиР Продукт" Юрия Власенко.

"По моим прогнозам, производство сыра в 2017 году составит 620 тысяч тонн. По итогам прошлого года производство сыра составило 597 тысяч тонн", — сказал Власенко в рамках круглого стола "ВЭБ Капитала" "Производство и переработка молока" в МИА "Россия сегодня".

"Через пять лет все сыры, которые будут производиться в России, будут очень хорошего качества", — также добавил он. По его словам, легче всего добиться хорошего качества по следующим видам сыров: вытяжной (Pasta filata), с белой плесенью, свежие сыры. Труднее будет заместить нехватку выдержанных, пропионовых, козьих и овечьих сыров.

Сергей Негляд, генеральный директор одного из ведущих национальных производителей молока ОАО "СХП Вощажниково" озвучил данные, согласно которым Россия соответствует мировым тенденциям производства молока, включая ежегодный прирост в 0,3-1%. "Стабильные закупочные цены на уровне стран-лидеров позволяют сохранить доходность отрасли и стимулировать увеличение производства", — подчеркнул при этом он.

По его словам, окупаемость проектов в производстве сырого молока в России составляет около 15 лет. Без федеральных и региональных субсидий среднее производство молока в России имеет нулевую маржинальность. Для ускорения окупаемости необходима добавочная стоимость более высокого передела.

Генеральный директор CPC Group Игорь Столяров в своем докладе остановился на инструментах повышения эффективности производства, а также о преимуществах контрактного производства. Он также обратил внимание на необходимость создания добавочной стоимости производителями молока для снижения срока окупаемости, в том числе, за счет взаимодействия производителей с контрактными производителями. Этот вид взаимодействия, по его мнению, позволяет увеличить скорость выпуска готовой продукции и улучшить финансовые показатели.

По итогам круглого стола генеральный директор ООО "ВЭБ Капитал" Антон Перин заявил, что инвестиции в агропромышленный комплекс — одно из направлений деятельности "ВЭБ Капитала". "Как профессиональный инвестор, "ВЭБ Капитал" видит необходимость развития диалога между бизнесом, органами власти и финансовыми институтами страны для придания дополнительных импульсов комплексному развитию национального рынка производства и переработки молока", — сказал Перин.