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Экономика

Юрий Власенко: производство сыра в России по итогам 2017 г вырастет на 4%

15:1318.12.2017
(обновлено: 16:12 19.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ГоровыхПерейти в фотобанкПроизводство сыров на предприятии. АрхивПроизводство сыров на предприятии. Архив
© РИА Новости / Владимир Горовых
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Производство сыра в России по итогам года вырастет примерно на 4% по сравнению с 2016 годом, до 620 тысяч тонн, следует из слов директора по развитию и маркетингу ГК "ПиР Продукт" Юрия Власенко.

Производство сыров на предприятии. Архив
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Роботы-сыровары будут производить сыр в подмосковной Истре
"По моим прогнозам, производство сыра в 2017 году составит 620 тысяч тонн. По итогам прошлого года производство сыра составило 597 тысяч тонн", — сказал Власенко в рамках круглого стола "ВЭБ Капитала" "Производство и переработка молока" в МИА "Россия сегодня".

"Через пять лет все сыры, которые будут производиться в России, будут очень хорошего качества", — также добавил он. По его словам, легче всего добиться хорошего качества по следующим видам сыров: вытяжной (Pasta filata), с белой плесенью, свежие сыры. Труднее будет заместить нехватку выдержанных, пропионовых, козьих и овечьих сыров.

Сергей Негляд, генеральный директор одного из ведущих национальных производителей молока ОАО "СХП Вощажниково" озвучил данные, согласно которым Россия соответствует мировым тенденциям производства молока, включая ежегодный прирост в 0,3-1%. "Стабильные закупочные цены на уровне стран-лидеров позволяют сохранить доходность отрасли и стимулировать увеличение производства", — подчеркнул при этом он.

По его словам, окупаемость проектов в производстве сырого молока в России составляет около 15 лет. Без федеральных и региональных субсидий среднее производство молока в России имеет нулевую маржинальность. Для ускорения окупаемости необходима добавочная стоимость более высокого передела.

Генеральный директор CPC Group Игорь Столяров в своем докладе остановился на инструментах повышения эффективности производства, а также о преимуществах контрактного производства. Он также обратил внимание на необходимость создания добавочной стоимости производителями молока для снижения срока окупаемости, в том числе, за счет взаимодействия производителей с контрактными производителями. Этот вид взаимодействия, по его мнению, позволяет увеличить скорость выпуска готовой продукции и улучшить финансовые показатели.

По итогам круглого стола генеральный директор ООО "ВЭБ Капитал" Антон Перин заявил, что инвестиции в агропромышленный комплекс — одно из направлений деятельности "ВЭБ Капитала". "Как профессиональный инвестор, "ВЭБ Капитал" видит необходимость развития диалога между бизнесом, органами власти и финансовыми институтами страны для придания дополнительных импульсов комплексному развитию национального рынка производства и переработки молока", — сказал Перин.

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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silanty
Пока что сыры в основном "пальмовые"...
19:31
18.12.2017
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Mike Fauley
А этот сыр, производство которого так рьяно планируют/прогнозируют, можно кушать? А то на память приходит фото в недоносками, купающимися в ваннах как раз для приготовления сыра.
18:27
18.12.2017
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Любомир Коштарь
Самые вкусные сыры как раз твердых сортов и овечий. То, от чего РФ открестилась антисанкциями
16:17
18.12.2017
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18121965
Любомир Коштарь,
ну козий наверно самый полезный но он как и овечий в европе тоже подделываеться берут коровье молоко по вкусу похоже незабывайте про цены всетаки большинство берет молодой или средний спелости старый сыр на любителя это как виски все пьют 3 летний а 12 летний не все понимают ложная гамма
к слову большой любитель того и другого
19:27
18.12.2017
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Любомир Коштарь18121965(к комментарию)
18121965, только вот за подделки в ЕС лишат лицензии , обложат миллионными штрафами а то посадят надолго, то в РФ за подделки санкции весьма мягкие.
Ну и если вашему росстату и бизнесменам Даниленко и Потапенко, то в стране у вас производство молока падает , а производство сыров и масла растет. Боюсь представить из чего тогда делают сыр и масло. Хотя ролик из Питера, где горел творог, как фосфор наводит на грустные мысли.
09:37
19.12.2017
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