Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги

ВАШИНГТОН, 16 дек— РИА Новости. Россия в октябре увеличила вложения в казначейские ценные бумаги США на 1,1 миллиарда долларов — до 105 миллиардов долларов, сообщает министерство финансов США.

Таким образом, Россия отыграла сокращение данного актива месяцем ранее, на конец сентября портфель американских бондов составлял 103,9 миллиардов долларов, а в августе — 105,4 миллиарда.

В годовом выражении российский портфель американских облигаций вырос в октябре на 41,8% с показателя в 74,6 миллиарда долларов в октябре 2016 года.

Россия по-прежнему не входит в десятку крупнейших держателей американского долга, занимая 15-е место. Лидером остается Китай, объем вложений которого составляет 1,18 триллиона долларов, за ним следует Япония. Второй по величине держатель данного актива сократил портфель на 2 миллиарда долларов – до 1,094 триллиона долларов. За ним с большим отрывом идет Ирландия с 310,8 миллиардами долларов.