Набиуллина призвала не отождествлять отток капитала из РФ с его "бегством"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Чистый отток капитала в РФ нельзя приравнивать к незаконному выводу или "бегству" капитала, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее в пятницу регулятор повысил оценку чистого оттока капитала в 2018 году до 16 миллиардов долларов с 10 миллиардов долларов.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что показатель чистого оттока капитала в публикуемой статистике платежного баланса нельзя отождествлять с незаконным вывозом или "бегством" капитала", — сказала она на пресс-конференции.

"Любая страна с положительным сальдо текущего счета платежного баланса в открытой экономике вывозит капитал либо через рост государственных валютных резервов, либо через частный сектор. Поэтому отток капитала — это необязательно плохо, а приток капитала — это не всегда хорошо для экономики", — пояснила Набиуллина.

Чистый отток капитала по итогам 2017 года ЦБ прогнозирует на уровне 29 миллиардов долларов.