Центробанк не исключил покупку суверенного долга РФ в случае санкций США

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ЦБ не исключает возможности покупки суверенного долга РФ при распространении на него санкций США, но не факт, что посчитает целесообразным использовать этот инструмент, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы это не исключаем, но не факт, что мы посчитаем целесообразным применять этот инструмент", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, будет ли ЦБ покупать российские бонды, чтобы поддержать рынок в случае введения новых санкций США.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.