Банк России ожидает чистый отток капитала в $29 млрд по итогам года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Банк России оценивает чистый отток капитала по итогам 2017 года в 29 миллиардов долларов, сообщила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В ходе конференции она также сообщила, что ЦБ повысил оценку чистого оттока капитала в 2018 году до 16 миллиардов долларов с прежних 10 миллиардов долларов.
По данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре 2017 года вырос в 3,4 раза — до 28 миллиардов долларов с 8,2 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. По данным регулятора, ключевую роль в текущем значении показателя сыграли банки, продолжая курс на сокращение внешней задолженности.