Банк России ожидает чистый отток капитала в $29 млрд по итогам года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Банк России оценивает чистый отток капитала по итогам 2017 года в 29 миллиардов долларов, сообщила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Прогноз по оттоку у нас 29 (миллиардов долларов — ред.)", — сказала она, давая оценку чистого капитального оттока из России в течение всего 2017 года.

В ходе конференции она также сообщила, что ЦБ повысил оценку чистого оттока капитала в 2018 году до 16 миллиардов долларов с прежних 10 миллиардов долларов.

По данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре 2017 года вырос в 3,4 раза — до 28 миллиардов долларов с 8,2 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. По данным регулятора, ключевую роль в текущем значении показателя сыграли банки, продолжая курс на сокращение внешней задолженности.

В сентябре Банк России понизил прогнозные величины чистого оттока капитала из РФ — на 2017 год до 17 миллиардов долларов, на 2018-2020 годы — до 10 миллиардов долларов в год. Ранее ЦБ прогнозировал отток капитала из РФ на уровне 19 миллиардов долларов в 2017 году, 11 миллиардов долларов в 2018 году и по 14 миллиардов долларов в 2019 и 2020 годах.