Экономист рассказала, кто в России может заключать сделки с криптовалютами

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россияне могут обмениваться и совершать сделки с использованием криптовалюты до появления законодательного регулирования в этой сфере, проводя их лишь между физическими лицами, заявила руководитель думской межведомственной группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко.
"Другая проблема, что мы действительно пока не можем ничего сделать с налогообложением, и майнинг тому яркий пример. … Сейчас мы специально вели беседы с Федеральной налоговой службой, они признают, что в нынешнем видении криптовалют и токенов очень сложно составить согласованное налогообложение", — добавила она.
Ряд стран открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Российские власти осторожно подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и высоких рисках их использования.
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