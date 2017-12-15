ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ЦБ назначил временную администрацию в Промсвязьбанке. Соответствующие функции возложили на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

Регулятор окажет финансовую поддержку кредитной организации и предоставит ей средства на поддержание ликвидности.

В колл-центре Промсвязьбанка РИА Новости сообщили, что клиентов обслуживают в обычном режиме. Там также отметили, что открыть вклад или воспользоваться другими услугами банка можно в любое время. В банке призвали не обращать внимание на публикации в СМИ о санации.

Основные владельцы Промсвязьбанка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. По данным РИА Рейтинг, на ноябрь 2017 года эта финансовая организация с активами в 1,4 триллиона рублей занимала 10-е место в списке крупнейших российских банков.

Обращение совладельцев

Позднее появилось обращение братьев Ананьевых, в котором отмечается, что санация стала следствием решения ЦБ о доначислении резервов, принятого по итогам длительной ревизии активов.

Банк отмечает, что прошел в последнее время "через очень тяжелые испытания" и проделал огромную работу по выполнению новых требований ЦБ. Кроме того, по многим направлениям деятельности Промсвязьбанк уверенно подтвердил свои лидирующие позиции.

"В то же время не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства", — добавляется в обращении.

Кроме того, в заявлении говорится, что Промсвязьбанк находится в конструктивном диалоге с ЦБ, работа всех подразделений продолжается.

Доначисление резервов

Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила , что Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить примерно сто миллиардов рублей резервов.

Два собеседника издания уточнили, что размер претензий оставляет около 130 миллиардов рублей. Совладелец и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил изданию, что регулятор требует от банка увеличить резервы, подчеркнув, что размер претензий — предмет переговоров. Он отметил, что интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают.

По словам одного из собеседников издания, сто миллиардов рублей — это огромная сумма для банка. Доначисление резервов бьет по капиталу Промсвязьбанка, который на ноябрь составлял 152,7 миллиарда рублей. С учетом восьми миллиардов рублей, полученных от реализации непрофильного актива в декабре, банк может позволить себе досоздать резервы примерно на 15 миллиардов рублей, подсчитал аналитик Fitch Александр Данилов.

Реакция "Возрождения"

В свою очередь, в банке "Возрождение", который входит с "Промсвязьбанком" в один холдинг, уже прокомментировали санацию.

"Возрождение" работает в штатном режиме и не получал никаких замечаний от регулятора. Деятельность банка не зависит от санируемого "Промсвязьбанка", поскольку Центробанк рассматривает деятельность "Возрождение" как самостоятельной финансовой организации, говорится в заявлении пресс-службы.

Банк "Возрождение" вошел в состав холдинга Промсвязькапитал Б. В. в 2015 году. Ранее между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивание кросс-продаж.

Ожидаемое решение

Акционеры Промсвязьбанка и банка "Возрождение" в конце октября приняли решение отложить вопрос о слиянии. Тогда отмечалось, что будет рассмотрен альтернативный вариант — создание на основе "Возрождения" цифрового банка (digital-bank).

Как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, решение о санации Промсвязьбанка ожидаемое, его клиентам и вкладчикам нечего беспокоиться.

"Очевидно, будет задействован Фонд консолидации банковского сектора, и никто не заметит — ни вкладчики, ни клиенты, банк будет спокойно работать", — сказал Аксаков.

По его словам, это решение затронет только собственников, которые могут потерять контроль над банком.

Это уже третья санация крупного банка за последние месяцы. Аксаков допускает, что банки не выдержали конкуренции, каких-то новых изменений в законодательстве пока не требуется.

В свою очередь, экс-замминистра финансов, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин считает, что Банк России вынужден брать на себя обязательства по санации проблемных банков.

В августе менеджер УК "Альфа-Капитал" направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка из списка топ-10 крупнейших банков России. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок со стороны ФАС и ЦБ.

Сейчас "ФК Открытие" и Бинбанк проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный Центробанку ФКБС. О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.