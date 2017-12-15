Промсвязьбанк назвал причину санации

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Санация Промсвязьбанка стала следствием решения Банка России о доначислении резервов, принятого по итогам длительной ревизии активов банка, говорится в обращении совладельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых.

ЦБ в пятницу принял решение о санации Промсвязьбанка через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Банк продолжает работу в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводиться не будет.

"В течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк", — говорится в сообщении.

Банк отмечает, что прошел в последнее время "через очень тяжелые испытания". Промсвязьбанк указывает, что проделал огромную работу по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам. Кроме того, по многим направлениям банковской деятельности Промсвязьбанк уверенно подтвердил свои лидирующие позиции.

"В то же время не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства", — добавляется в обращении.

Газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на источники сообщила, что Банк России потребовал от Промсвязьбанка доначислить примерно 100 миллиардов рублей резервов. В свою очередь в пресс-службе банка РИА Новости тогда сообщили, что не получали предписание ЦБ, уточнив, что речь идёт о результатах проверки ЦБ, которая завершилась в мае, но акт проверки еще не согласован.