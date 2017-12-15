Строители уложили половину асфальтобетонного покрытия моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Асфальтобетонное покрытие проезжей части моста через Керченский пролив готово на 50%, сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства) Леонид Рыженькин.

По его словам, работы по строительству моста идут в соответствии с календарным графиком. При этом сформирован существенный задел по ряду направлений. Плановые показатели перевыполнены по погружению свай, устройству опор, укрупнительной сборке пролетных строений.

"Такой темп позволил уже в 2017 году завершить формирование монолитной плиты проезжей части под автодорогу и выполнить укладку асфальтобетонного покрытия в объеме 50% от проектного", — цитирует слова Рыженькина пресс-служба заказчика проекта — ФКУ Упрдор "Тамань".

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По информации пресс-службы, строители уже приступают к обустройству автодорожной части. Речь идет о создании систем энергоснабжения, водоотведения, освещения, мониторинга, а также автоматизированной системы управления дорожным движением, обустройстве барьерного ограждения.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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