Строители уложили половину асфальтобетонного покрытия моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Асфальтобетонное покрытие проезжей части моста через Керченский пролив готово на 50%, сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства) Леонид Рыженькин.
"Такой темп позволил уже в 2017 году завершить формирование монолитной плиты проезжей части под автодорогу и выполнить укладку асфальтобетонного покрытия в объеме 50% от проектного", — цитирует слова Рыженькина пресс-служба заказчика проекта — ФКУ Упрдор "Тамань".
По информации пресс-службы, строители уже приступают к обустройству автодорожной части. Речь идет о создании систем энергоснабжения, водоотведения, освещения, мониторинга, а также автоматизированной системы управления дорожным движением, обустройстве барьерного ограждения.
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