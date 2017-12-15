Дворкович рассказал, как удалось избежать молочных интервенций

БИШКЕК, 15 дек — РИА Новости. Молочные закупочные интервенции в РФ пока решено не проводить, но в дальнейшем не исключено использование этого механизма, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Молочные (закупочные интервенции – ред.) — стоит вопрос, но мы в этом году решили, что это не самое эффективное использование средств с учётом общей динамики на рынке и отрегулировали вопрос с белорусскими коллегами, которые основными являются поставщиками импортного сухого молока, отдельных молочных продуктов. Просто в пик нашего производства они немного снизили свои поставки, чтобы у нас рынок сбалансировался. Мы решили, что так, фактически бесплатно, мы можем лучше отрегулировать рынок", — сказал Дворкович журналистам.

"Но я не исключаю, что в дальнейшем будем использовать интервенции", — добавил он.