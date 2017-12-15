МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Негативное информационное поле вокруг России формирует отрицательное отношение западных инвесторов, считает руководитель исследовательского направления по странам Азии швейцарской финансовой группы Julius Baer Марк Мэтьюз (Mark Matthews).

"Российская экономика в хорошем состоянии, но проблемой для ее развития является политика, точнее, как Россию воспринимают западные инвесторы сквозь призму негативных новостей о стране", — сказал он в интервью РИА Новости.

Эксперт отметил, что любит сравнивать Россию и Бразилию, так как это две крупные развивающиеся экономики за пределами Азии, которые проходят период восстановления.

"Россия находится даже в лучшем состоянии: например, в Бразилии мы сейчас видим дефицит текущего счета (платежного баланса-ред.), а в России – профицит. В России экономика растет примерно 1,5-2% в год, начиная с 2014 года, а в Бразилии такого роста нет. В Бразилии уже очень низкая ключевая ставка, и ее уже нельзя понизить, а в России – можно. Тем не менее, с конца 2015 года рост фондового рынка в Бразилии составил 80% в долларовом выражении, в то время как в России – порядка 35%, что в целом сложно объяснить", — пояснил он.

Мэтьюз называет две причины, которые формируют разное отношение иностранных инвесторов к вложениям в российскую и бразильскую экономики. "Первая – инвесторы считают, что Бразилия пытается реформировать свою экономику, хотя иногда это выглядит как два шага вперед, один назад. Но все-таки она делает какое-то движение в развитии. В России деятельность Центробанка считается самой лучшей в мире, но один ЦБ не так много может сделать для изменения ситуации в экономике страны", — отметил он.

Вторая причина – Бразилия не делает заголовки в СМИ: она появляется в западной прессе пару раз в году, при том, что новости о России появляются каждый день online в интернете и на телевидении, причем в негативном ключе, сказал эксперт. "Чаще всего заявляемые темы в западных СМИ – это какая-то конспирология, связанная с влиянием РФ на политику других стран и регионов. И это все создает негативное восприятие страны иностранными инвесторами. Хотя это не имеет ничего общего с экономикой, но на подсознательном уровне это влияет на решения инвесторов", — пояснил он.