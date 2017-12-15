МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Негативное информационное поле вокруг России формирует отрицательное отношение западных инвесторов, считает руководитель исследовательского направления по странам Азии швейцарской финансовой группы Julius Baer Марк Мэтьюз (Mark Matthews).
Эксперт отметил, что любит сравнивать Россию и Бразилию, так как это две крупные развивающиеся экономики за пределами Азии, которые проходят период восстановления.
"Россия находится даже в лучшем состоянии: например, в Бразилии мы сейчас видим дефицит текущего счета (платежного баланса-ред.), а в России – профицит. В России экономика растет примерно 1,5-2% в год, начиная с 2014 года, а в Бразилии такого роста нет. В Бразилии уже очень низкая ключевая ставка, и ее уже нельзя понизить, а в России – можно. Тем не менее, с конца 2015 года рост фондового рынка в Бразилии составил 80% в долларовом выражении, в то время как в России – порядка 35%, что в целом сложно объяснить", — пояснил он.
Вторая причина – Бразилия не делает заголовки в СМИ: она появляется в западной прессе пару раз в году, при том, что новости о России появляются каждый день online в интернете и на телевидении, причем в негативном ключе, сказал эксперт. "Чаще всего заявляемые темы в западных СМИ – это какая-то конспирология, связанная с влиянием РФ на политику других стран и регионов. И это все создает негативное восприятие страны иностранными инвесторами. Хотя это не имеет ничего общего с экономикой, но на подсознательном уровне это влияет на решения инвесторов", — пояснил он.