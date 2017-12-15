В Промсвязьбанке призвали не обращать внимание на публикации о санации

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Промсвязьбанк обслуживает клиентов в обычном режиме, призывает не обращать внимание на публикации в СМИ о санации, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.

"Внимание на статьи обращать не стоит, вы можете в любое время открыть вклад или заказать нужные продукты банка, которые вам необходимы", — заверили в колл-центре.

В пятницу издание "Коммерсант" со ссылкой на источники написало, что ЦБ РФ в четверг принял решение о назначении временной администрации в Промсвязьбанк, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Не исключено, что в отношении банка будет осуществлена процедура санации, уточнило издание.

Газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на источники сообщила, что Банк России потребовал от Промсвязьбанка доначислить примерно 100 миллиардов рублей резервов. В свою очередь в пресс-службе банка РИА Новости тогда сообщили, что не получали предписание ЦБ, уточнив, что речь идёт о результатах проверки ЦБ, которая завершилась в мае, но акт проверки еще не согласован.