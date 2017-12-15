БИШКЕК, 15 дек — РИА Новости. Россия на данный момент практически полностью обеспечила себя продовольствием, за исключением отдельных продуктов, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Мы не просто стали крупнейшим экспортерам зерна на мировом рынке, мы фактически полностью обеспечили себя продовольственными товарами, за исключением отдельных товарных позиций, таких как молочные продукты и свежие овощи и фрукты", — сказал Дворкович, выступая на шестой Российско-киргизской межрегиональной конференции.

Вице-премьер добавил, что Россия могла бы закупать отдельные позиции продовольственных товаров, в том числе в Киргизии.

Ранее директор департамента международного сотрудничества Минсельхоза России Ольга Гаршина заявляла, что страна в текущем сельскохозяйственном году намерена сохранить лидерство по экспорту пшеницы, а затем сможет начать экспорт молока и сыра.

По ее словам, у России есть перспективы достичь целевых показателей доктрины продовольственной безопасности по всем продуктам. "Думаю, через пару-тройку лет мы сможем производить всю продукцию, которая может обеспечить нашу страну, наверное, за исключением каких-то экзотических фруктов или овощей, которые по климатическим условиям вряд ли мы можем вырастить в нужном объеме", — сказала она.