БИШКЕК, 15 дек — РИА Новости. Россия на данный момент практически полностью обеспечила себя продовольствием, за исключением отдельных продуктов, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Мы не просто стали крупнейшим экспортерам зерна на мировом рынке, мы фактически полностью обеспечили себя продовольственными товарами, за исключением отдельных товарных позиций, таких как молочные продукты и свежие овощи и фрукты", — сказал Дворкович, выступая на шестой Российско-киргизской межрегиональной конференции.
Вице-премьер добавил, что Россия могла бы закупать отдельные позиции продовольственных товаров, в том числе в Киргизии.
Ранее директор департамента международного сотрудничества Минсельхоза России Ольга Гаршина заявляла, что страна в текущем сельскохозяйственном году намерена сохранить лидерство по экспорту пшеницы, а затем сможет начать экспорт молока и сыра.