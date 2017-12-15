Венесуэла объявила о начале платежей по долгам PDVSA

МЕХИКО, 15 дек – РИА Новости. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA в четверг начала осуществлять выплаты процентов по облигациям займов с различным сроком погашения.

"Боливарианское правительство Венесуэлы и его предприятие PDVSA сообщают всем держателям, что сегодня (в четверг) начался процесс перевода платежей по процентам за облигации PDVSA с погашением в 2026, 2024, 2021 и 2035 годах", — говорится в сообщении компании в ее микроблоге в Twitter.

В середине ноября Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) объявила о просрочке платежа PDVSA. В сообщении ассоциации отмечалось, что просрочены платежи по облигациям PDVSA с погашением в 2027 году. Инвесторы ранее обратились к ISDA с вопросом, признает ли организация дефолт по выплатам со стороны PDVSA. В случае утвердительного ответа должны были быть осуществлены выплаты в рамках страхования от дефолта.

"Мы подтверждаем платежеспособность и устойчивость нашей нефтяной отрасли в борьбе против империалистических санкций", — отмечает PDVSA в своем сообщении.