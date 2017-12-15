МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство РФ увязало получение дополнительных нефтегазовых доходов с пополнением Фонда национального благосостояния, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Постановление вносит изменения в правила проведения расчётов и перечисления средств в зависимости от получения дополнительных нефтегазовых доходов или их недополучения.

"Постановлением в правила внесены изменения, которыми параметры "бюджетных правил", связанные с определением дополнительных (или наоборот – выпадающих) нефтегазовых доходов, взаимоувязываются с параметрами, определяющими соответствующие операции, в том числе на валютном рынке, в рамках управления средствами Фонда национального благосостояния", — говорится на сайте.

Предполагается, что объём дополнительных (или наоборот – недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета будет ежегодно определяться при подготовке проекта закона о федеральном бюджете — как разница между прогнозом годового объёма и прогнозом базового объёма нефтегазовых доходов. А также при подготовке закона об исполнении федерального бюджета за отчётный год – как разность фактических кассовых поступлений и базового годового объёма нефтегазовых доходов за отчётный год.

Тогда в случае получения дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов Минфин России будет ежемесячно определять объём покупки или продажи иностранной валюты.

По итогам года казначейство РФ на основании решения Минфина будет перечислять средства со счёта федерального бюджета в Фонд национального благосостояния.