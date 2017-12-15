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Экономика

Единогласное решение: в ЕС выступили за продление антироссийских санкций

Сюжет:
Санкции в отношении России (6399)
02:5015.12.2017
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главы государств-членов Евросоюза единогласно выступили за продление санкций против России, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
Действующие санкции истекают в начале 2018 года.

"ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России", — написал Туск в Twitter.

Теперь необходима техническая процедура одобрения ограничительных мер в отношении России Советом ЕС.

Ранее источник РИА Новости рассказал, что формальное решение ожидается на следующей неделе. Санкции, по информации представителей ЕС, будут продлены на полгода без изменений.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

"Достойный ответ"

На заявление председателя Евросовета отреагировал президент Украины Петр Порошенко, который поприветствовал решение лидеров стран ЕС продлить срок действия ограничительных мер в отношении России.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Зачем Трамп "бомбит Техас": как санкции против России бьют по интересам США
По мнению украинского лидера, это является "важным политическим решением за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию".

Он также выразил мнение, что продление санкций станет "достойным ответом на Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля".
Порошенко также поблагодарил "друзей в ЕС" за поддержку Украины.

"Будущее мира, безопасности и процветания нашего европейского дома зависят от восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавил он.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Скоро произойдет": глава саудовского МИД предрек снятие санкций с России
Ранее Порошенко называл себя самым главным сторонником снятия антироссийских санкций. Однако, как он утверждал, "прежде Россия должна вывести все свои войска" с территории Украины. При этом украинский лидер призвал западные государства не торопиться с отменой ограничительных мер в связи с тем, что это, по мнению Порошенко, приведет к усилению "российской агрессии" против Киева.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва, в свою очередь, называет подобные обвинения неприемлемыми. Российские власти многократно отмечали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

Страдает Европа

Многие европейские политики высказались за отмену антироссийских санкций.

Монета. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Банкиры рассказали, как санкции повлияли на инвестиционный климат в России
В частности, президент Болгарии Румен Радев отметил, что ограничительные меры в отношении России не могут действовать вечно. Болгарский лидер также призвал к нахождению иных путей, в том числе политических. Радев рассказал, что болгарские предприниматели недовольны действующими санкциями в отношении России. Он также выразил мнение, что "санкции не должны приводить к тому, чтобы страдал бизнес".

В Италии также заявили об ущербе от антироссийских санкций. Лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини рассказал, что республика потеряла от ограничительных мер против России почти семь миллиардов евро. Итальянский политик назвал "фактическим самоубийством" санкции, введенные в отношении Москвы. Сальвини также отметил, что серьезный удар был нанесен по итальянским предприятиям, ориентированным на экспорт в Россию. По его словам, наибольшие убытки понесло мебельное производство. Сальвини подчеркнул, что сложившаяся ситуация является "недальновидной политикой Рима и Брюсселя".

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© AFP 2017 / John Macdougall
Антироссийские санкции США угрожают немецким интересам, заявил Габриэль
Президент Чехии Милош Земан заявил в беседе с российским лидером Владимиром Путиным, что с санкциями "нужно заканчивать".

На негативный эффект от антироссийских санкций посетовал и бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер. По его словам, польские бизнесмены вынуждены искать менее выгодные рынки после введения ограничительных мер в отношении России.

Австрийский институт экономических исследований произвел подсчеты по запросу Европарламента и выяснил, что антироссийские санкции привели к убыткам для Европы в размере 30 миллиардов долларов.

Институт мировой экономики в Киле (IfW), в свою очередь, сообщил, что самые крупные потери среди всех стран-членов ЕС несет Германия.

Все зависит от минских соглашений

Здание представительства Европейского Союза в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Заколдованный круг". Эксперт о планах ЕС по антироссийским санкциям
Евросоюз применил санкции в отношении России в 2014 году на фоне украинского конфликта.

Главы государств-членов ЕС в 2015 году привязали действие санкций к полному выполнению минских соглашений. При этом Евросоюз продлевает ограничительные меры против России каждые полгода. Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США и Европа противодействуют "российской агрессии" при помощи согласованной санкционной политики в отношении России.

Российские власти отреагировали на политику Брюсселя, приняв ответные меры и взяв курс на импортозамещение. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, России удалось завершить процесс адаптации к санкциям Запада. Замглавы МИД Сергей Рябков также выразил мнение, что Россия не боится санкций и научилась с ними жить.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

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