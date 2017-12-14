Печеный: Наталкинский ГОК даст прирост золотодобычи в регионе на 6-7 тонн

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Объем золотодобычи в Магаданской области в 2018 году вырастет на 6-7 тонн за счет пуска Наталкинского ГОКа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Печеный.

"В этом году мы запустили одно из крупнейших в России предприятий по добыче золота в поселке Матросова Тенькинского района — Наталкинский горно-обогатительный комбинат. Проект курирует компания "Полюс Магадана" (АО "Рудник имени Матросова"). Это один из крупнейших проектов в России, запущенный на Наталкинском месторождении. Только одно это предприятие в следующем году даст прирост добычи золота около 6-7 тонн", — сказал Печеный.

По его словам, разработка новых месторождений золота, в частности, Павлик-2 и Родионовское, позволит значительно увеличить объем добычи и переработки золота.

"Этот год для нас успешный в добыче золота. Мы сегодня превысили свой собственный план – на сегодняшний день 31,2 тонны. Это очередной рекорд наших недропользователей", — отметил глава региона.

По его словам, интерес к месторождениям Магаданской области будет расти со стороны не только российских, но и иностранных инвесторов.

"У нас в основном работают российские инвесторы, в частности банки, но, можно сказать, что присутствует и иностранный капитал – из Великобритании и других стран", — сказал губернатор.

Он добавил, что в этом году общий объем инвестиций в экономику региона из бюджетов разного уровня составил около 23 миллиардов рублей.