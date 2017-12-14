Греф рассказал о преемниках на пост главы Сбербанка

ЛОНДОН, 14 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что у него есть два преемника на всякий случай, но уходить из банка до окончания контракта он не планирует.

В ходе презентации новой стратегии развития Сбербанка на период до 2020 года, прошедшей в Лондоне, Греф напомнил, что его контракт истекает в конце 2019 года.

"Пока рано что-либо загадывать. Давайте доживем до конца 2019 года. Если у вас появится желание уволить меня раньше, у вас есть такая возможность. Будет ли у вас желание продлевать со мной контракт, думаю, об этом тоже пока рано. Мы взяли на себя повышенные обязательства, и в 2019 году вы сможете это решить", — сказал глава Сбербанка.

Вместе с тем, по его словам, каждый ключевой топ-менеджер в Сбербанке имеет как минимум по два потенциальных преемника. "Каждый из членов команды в принципе заменяем. Хотя, конечно, как и любая большая компания, мы уязвимы к потенциальному уходу топовых людей", — отметил Греф.

Он напомнил, что в 2016 году из Сбербанка вместе с зампредом Сергеем Горьковым, возглавившим ВЭБ, ушло около 55 сотрудников высокого уровня. "Это было сложно, но мы пережили", — заявил глава крупнейшего российского банка.