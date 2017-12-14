Путин рассказал о нерешенных вопросах по энергетике и таможне в ЕАЭС

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) есть ряд нерешенных вопросов в части энергетики и таможенного регулирования, но есть и план действий по их урегулированию, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Что касается Евразийского экономического союза — это большое наше общее достижение. Критики всегда много, в том числе и по развитию Евразийского экономического союза, но цифры говорят о том, что решения были правильными и мы двигаемся в нужном нам всем направлении. Чем это подтверждается? Это подтверждается тем, что растет внутренний товарооборот, внутренний экспорт — это видно на цифрах. Даже с теми странами, которые совсем недавно присоединились, у них тоже есть совокупный положительный результат", — отметил Путин.

"Есть и пока нерешенные вопросы. Это многочисленные изъятия из принятых общих решений, связанных, прежде всего, с энергоносителями, с электроэнергией. Но у нас есть план действий, расписанный по годам, когда, в какое время, мы должны перейти к полной либерализации в этих секторах. И мы будем двигаться", — заявил президент.

"Есть вопрос по таможенному регулированию — это тоже острая тема. Мы должны будем обязательно ввести, мы договаривались, я надеюсь, и сделаем, — это электронное декларирование перемещаемых через наши территории товаров, отслеживание их движения. Чрезвычайно важная и нужная вещь", — подчеркнул Путин. Он также высказался в пользу совместных таможенных постов между государствами в рамках ЕАЭС.

"Совместные посты — некоторые мои коллеги считают, что это неправильно, но я постараюсь их все-таки убедить — что плохого в том, что на нашей таможне будут появляться таможенники из Белоруссии или Казахстана и будут работать какое-то время вместе с коллегами, а наши будут появляться на их таможенных постах? Это не нарушает принцип суверенитета, это просто делает работу таможни более прозрачной. Ну и нужно вводить, конечно, новые технологии перемещения товаров через границу", — сказал глава государства. Путин отметил также изменение в лучшую сторону структуры взаимного товарооборота.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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