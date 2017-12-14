Путин рассказал о нерешенных вопросах по энергетике и таможне в ЕАЭС

15:4814.12.2017
(обновлено: 15:49 14.12.2017)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) есть ряд нерешенных вопросов в части энергетики и таможенного регулирования, но есть и план действий по их урегулированию, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.
"Что касается Евразийского экономического союза — это большое наше общее достижение. Критики всегда много, в том числе и по развитию Евразийского экономического союза, но цифры говорят о том, что решения были правильными и мы двигаемся в нужном нам всем направлении. Чем это подтверждается? Это подтверждается тем, что растет внутренний товарооборот, внутренний экспорт — это видно на цифрах. Даже с теми странами, которые совсем недавно присоединились, у них тоже есть совокупный положительный результат", — отметил Путин.
"Есть и пока нерешенные вопросы. Это многочисленные изъятия из принятых общих решений, связанных, прежде всего, с энергоносителями, с электроэнергией. Но у нас есть план действий, расписанный по годам, когда, в какое время, мы должны перейти к полной либерализации в этих секторах. И мы будем двигаться", — заявил президент.
"Есть вопрос по таможенному регулированию — это тоже острая тема. Мы должны будем обязательно ввести, мы договаривались, я надеюсь, и сделаем, — это электронное декларирование перемещаемых через наши территории товаров, отслеживание их движения. Чрезвычайно важная и нужная вещь", — подчеркнул Путин. Он также высказался в пользу совместных таможенных постов между государствами в рамках ЕАЭС.
"Совместные посты — некоторые мои коллеги считают, что это неправильно, но я постараюсь их все-таки убедить — что плохого в том, что на нашей таможне будут появляться таможенники из Белоруссии или Казахстана и будут работать какое-то время вместе с коллегами, а наши будут появляться на их таможенных постах? Это не нарушает принцип суверенитета, это просто делает работу таможни более прозрачной. Ну и нужно вводить, конечно, новые технологии перемещения товаров через границу", — сказал глава государства. Путин отметил также изменение в лучшую сторону структуры взаимного товарооборота.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Подробнее о больших пресс-конференциях президентов России читайте в справке РИА Новости >>
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.