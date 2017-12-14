Медведев утвердил параметры реструктуризации долгов регионов России

ГОРКИ, 14 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, утверждающее параметры реструктуризации долгов регионов РФ.

"Я подписал постановление, которое утверждает параметры реструктуризации обязательств регионов в 2017 году, срок погашения которых наступает в 2018-2019 годах и 2021-2022 годах", — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Он отметил, что если в ближайшие годы регион обеспечит рост налоговых и неналоговых доходов не ниже фактического уровня инфляции, то период погашения задолженности может быть продлен до 2029 включительно. За нарушение условий реструктуризации предусмотрена ответственность, добавил он.

Премьер отметил, что состояние дел в региональных финансах разное, где-то весьма сложное.

Медведев также сообщил, что на заседании в четверг правительство распределит чуть более 4 миллиардов рублей между 14 субъектами.

Программа реструктуризации кредитов регионов, имеющих большой уровень долга, запускается с 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина. Эта программа рассчитана как минимум на 7 лет, а участвующие в ней субъекты РФ получают рассрочку по кредитам из федерального бюджета, выплачивая по 5% долга в год.