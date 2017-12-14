Siemens готов вернуть 150 миллионов евро за оказавшиеся в Крыму турбины

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Siemens готов вернуть деньги, полученные за оказавшиеся в Крыму турбины, если оборудование отдадут обратно поставщику, заявил представитель немецкой компании в Арбитражном суде Москвы.

"Мы все прекрасно понимаем, что значит признание сделки недействительной. Обе стороны должны вернуть все полученное обратно", — сказал юрист.

Сумма контракта в рамках судебного процесса не озвучивалась. Между тем сообщалось, что ОАО "Технопромэкспорт" перепродало турбины ООО "Технопромэкспорт" за 152,4 миллиона евро.

Представитель Siemens также отметил, что газовые установки по характеристикам подходят только для Таманского полуострова из-за климатических условий.

"Я не понимаю, почему ответчики считают, что запрет (на поставку турбин в Крым. — Прим. ред.) носит политический характер. Это не политика", — добавил он.

Арбитраж сегодня отклонил встречные иски немецкого концерна и структур "Ростеха".

Siemens ранее заявлял, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым для строящихся там электростанций. Концерн подал иск с требованием аннулировать контракт и вернуть установки производителю. В "Технопромэкспорте" настаивали на том, что турбины приобретены на вторичном рынке и прошли серьезную модернизацию с применением российских технологий. Например, увеличили мощность установок.

Немецкая компания оспаривает сделку, состоявшую из двух частей: договор между "Сименс технологии газовых турбин" и ОАО "Технопромэкспорт" от 10 марта 2015 года и договор между ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт" от 16 октября 2015 года.

ООО "Технопромэкспорт" подал к Siemens встречный иск, требуя признать недействительными некоторые пункты соглашения между "Сименс технологии газовых турбин" и ОАО "Технопромэкспорт".

"Сименс технологии газовых турбин" на 65% принадлежит Siemens и на 35% — "Силовым машинам".

ОАО "Технопромэкспорт", заключившее контракт на покупку четырех турбин для Тамани, с 2016 года проходит процедуру банкротства. Строительством двух теплоэлектростанций занимается ООО "Технопромэкспорт". Обе компании входят в "Ростех".

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