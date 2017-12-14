СМИ: ЦБ потребовал от Промсвязьбанка увеличить резервы на 100 млрд рублей

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Банк России потребовал от Промсвязьбанка доначислить примерно 100 миллиардов рублей резервов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников газеты, 100 миллиардов рублей — огромная сумма для банка. Доначисление резервов бьет по капиталу Промсвязьбанка, который на 1 ноября составлял 152,7 миллиарда рублей. С учетом 8 миллиардов рублей, полученных банком от реализации непрофильного актива в декабре, банк может позволить себе досоздать резервы примерно на 15 миллиардов рублей, подсчитал аналитик Fitch Александр Данилов.
В настоящее время "ФК Открытие" и Бинбанк проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный Центробанку ФКБС. О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.