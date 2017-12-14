СМИ: ЦБ потребовал от Промсвязьбанка увеличить резервы на 100 млрд рублей

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Банк России потребовал от Промсвязьбанка доначислить примерно 100 миллиардов рублей резервов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Два собеседника издания уточнили, что размер претензий оставляет около 130 миллиардов рублей. Совладелец и предправления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил изданию, что ЦБ требует от банка увеличить резервы, подчеркнув, что размер претензий – предмет переговоров. Он отметил, что интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают. Ананьев добавил, что в четверг у него запланирована встреча с представителями ЦБ.

По словам одного из собеседников газеты, 100 миллиардов рублей — огромная сумма для банка. Доначисление резервов бьет по капиталу Промсвязьбанка, который на 1 ноября составлял 152,7 миллиарда рублей. С учетом 8 миллиардов рублей, полученных банком от реализации непрофильного актива в декабре, банк может позволить себе досоздать резервы примерно на 15 миллиардов рублей, подсчитал аналитик Fitch Александр Данилов.

В августе менеджер УК "Альфа-Капитал" направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка из списка топ-10 крупнейших банков РФ. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок со стороны ФАС и ЦБ.

В настоящее время "ФК Открытие" и Бинбанк проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный Центробанку ФКБС. О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.