РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

СМИ: ЦБ потребовал от Промсвязьбанка увеличить резервы на 100 млрд рублей

09:0514.12.2017
07771
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВывеска над входом в здание Центрального банка России. Архивное фотоВывеска над входом в здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Банк России потребовал от Промсвязьбанка доначислить примерно 100 миллиардов рублей резервов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Офис банка Открытие на улице Большая Якиманка в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Игра на выбывание: почему ЦБ спас "Открытие" и кто на очереди
Два собеседника издания уточнили, что размер претензий оставляет около 130 миллиардов рублей. Совладелец и предправления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил изданию, что ЦБ требует от банка увеличить резервы, подчеркнув, что размер претензий – предмет переговоров. Он отметил, что интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают. Ананьев добавил, что в четверг у него запланирована встреча с представителями ЦБ.

По словам одного из собеседников газеты, 100 миллиардов рублей — огромная сумма для банка. Доначисление резервов бьет по капиталу Промсвязьбанка, который на 1 ноября составлял 152,7 миллиарда рублей. С учетом 8 миллиардов рублей, полученных банком от реализации непрофильного актива в декабре, банк может позволить себе досоздать резервы примерно на 15 миллиардов рублей, подсчитал аналитик Fitch Александр Данилов.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЦБ исключил "эффект домино" из-за Бинбанка и "ФК Открытие"
В августе менеджер УК "Альфа-Капитал" направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка из списка топ-10 крупнейших банков РФ. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок со стороны ФАС и ЦБ.

В настоящее время "ФК Открытие" и Бинбанк проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный Центробанку ФКБС. О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена