МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Немецкий экспорт несет самые крупные в ЕС потери, связанные с антироссийскими санкциями, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на исследование экономистов Института мировой экономики в Киле (IfW).

"Германия несет почти 40% торговых потерь среди стран Запада, в то время как другие крупные геополитические актеры… затронуты в гораздо меньшей степени", — сообщается в исследований.

По данным института, экспорт Великобритании в Россию упал на 7,9%, Франции – на 4,1%, на США приходится лишь 0,6% экспортных потерь.

Ежемесячный экспорт Германии в Россию в связи с санкциями в среднем сократился примерно на 727 миллионов евро. Также отмечается, что только в 2015 году потери западных стран от ограничения торговли составили 44 миллиарда долларов, при этом 90% убытков приходилось на ЕС.