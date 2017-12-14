Эксперты считают, что северокорейские хакеры могли красть биткоины

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Северокорейские хакеры могли бы стоять за кражей самой популярной в мире криптовалюты биткоин, использовать ее они могли бы для обхода финансовых санкций, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Телеканал CNN со ссылкой на экспертов и неназванные официальные лица сообщил во вторник, что в последние месяцы хакеры Северной Кореи майнили биткоин и крали его с криптовалютных бирж, в частности, южнокорейских. Объем похищенных биткоинов неизвестен. Кражи криптовалюты, по мнению экспертов телеканала, могут продолжиться, поскольку стоимость биткоина продолжает расти.
КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Власти США и Южной Кореи в ответ внесли ряд граждан и компаний КНДР в санкционный список; граждане и бизнесмены Южной Кореи не имеют права поддерживать финансовые связи с лицами из "черного списка" в КНДР.
Эксперты не готовы утверждать, действительно ли за хакерскими атаками с кражей биткоинов стоят представители КНДР: отследить источник и суммы транзакций крайне сложно. Однако они полагают, что данная история не могла повлиять на стоимость биткоина, в частности, стать причиной недавнего резкого роста цены криптовалюты.
Источник не определить
"Биткоин и другие криптовалюты анонимны по своей природе, поскольку для создания кошелька и платежей не нужна идентификация. Тем не менее, поскольку все транзакции в сети открыты, известны суммы и адреса платежей, можно путем аналитической работы вычислить пользователя. Например, если я хотя бы один раз отправлю вам биткоин, вы сможете посмотреть баланс моего кошелька, откуда я получал биткоины, куда я еще их отправляю. Таким примерно образом ФБР выследила создателя онлайн-рынка в "даркнете" Росса Ульбрихта (арестован в 2013 году по обвинению в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег)", — напомнил он.
"При этом есть криптовалюта, заточенная под максимальную анонимность — например, ZCash, Monero. Там транзакции маскируются, и невозможно узнать ни отправителей, ни суммы. В биткоине для маскировки транзакций используют так называемые "миксеры". Платеж разбивается на множество мелких платежей и не направляется напрямую. Кроме того, некоторые биржи тоже смешивают средства клиентов в общий пул, откуда невозможно понять движение конкретных монет", — рассказал Гусейнов.
"Есть даже такая криптошутка, что создатель биткоина Сатоси Накамото — это на самом деле Ким Чен Ын, а биткоин он создал, чтобы вытеснить доллар и подорвать экономику США", — вспомнил эксперт.
В противовес санкциям
"Криптовалюты позволят Северной Корее обходить финансовые санкции", — считает Гусейнов.
Использовать криптовалюту хакеры могут в любых целях, отследить транзакции все равно будет сложно, отметил Ткачук. "Украденные биткоины могут быть использованы каким угодно образом — из-за анонимности отследить транзакции сложно…. Но, действительно, в Северной Корее активно развиваются блокчейн-технологии, их изучают в Пхеньянском университете науки и техники. Учитывая экономическую изолированность страны и тесную связь Северной Кореи с Китаем (ключевой игрок на мировом крипторынке), в этом нет ничего удивительного", — сообщил он.
"Лишение предметов роскоши для партийного руководства — одна из самых болезненных мер из всего набора санкций против этой страны. Именно это вызвало самую серьезную реакцию. Так что в покупке Lamborghini (за биткоины в условиях санкций против КНДР) только доля шутки, причем меньшая", — полагает эксперт.
Без влияния на цены
Эксперт отметил, что представители КНДР могли покупать биткоины, например, через подставные компании. "И вот это уже действительно может двигать цену вверх", — сообщил он.
Технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz) вспомнил о майской масштабной кибератаке WannaCry, которая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Сообщалось, что за атакой может стоять связанная с КНДР группа хакеров.
Ткачук в свою очередь отметил, что кража биткоина могла оказать лишь негативное влияние на стоимость криптовалюты. "Чем дороже биткоин, тем он привлекательнее для злоумышленников. Вместе с тем, это событие не повлияло на курс биткоина. Для биткоина это скорее негативное событие, так как лишний раз подтверждает уязвимость и недостаточную защищенность криптобирж", — полагает Ткачук.