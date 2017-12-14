Эксперты считают, что северокорейские хакеры могли красть биткоины

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Северокорейские хакеры могли бы стоять за кражей самой популярной в мире криптовалюты биткоин, использовать ее они могли бы для обхода финансовых санкций, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Телеканал CNN со ссылкой на экспертов и неназванные официальные лица сообщил во вторник, что в последние месяцы хакеры Северной Кореи майнили биткоин и крали его с криптовалютных бирж, в частности, южнокорейских. Объем похищенных биткоинов неизвестен. Кражи криптовалюты, по мнению экспертов телеканала, могут продолжиться, поскольку стоимость биткоина продолжает расти.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Власти США и Южной Кореи в ответ внесли ряд граждан и компаний КНДР в санкционный список; граждане и бизнесмены Южной Кореи не имеют права поддерживать финансовые связи с лицами из "черного списка" в КНДР.

Эксперты не готовы утверждать, действительно ли за хакерскими атаками с кражей биткоинов стоят представители КНДР: отследить источник и суммы транзакций крайне сложно. Однако они полагают, что данная история не могла повлиять на стоимость биткоина, в частности, стать причиной недавнего резкого роста цены криптовалюты.

Источник не определить

По словам директора по инвестициям инвестфонда CryptoLife Мансура Гусейнова, определить, действительно ли в краже биткоинов замешаны хакеры из Северной Кореи, крайне сложно.

"Биткоин и другие криптовалюты анонимны по своей природе, поскольку для создания кошелька и платежей не нужна идентификация. Тем не менее, поскольку все транзакции в сети открыты, известны суммы и адреса платежей, можно путем аналитической работы вычислить пользователя. Например, если я хотя бы один раз отправлю вам биткоин, вы сможете посмотреть баланс моего кошелька, откуда я получал биткоины, куда я еще их отправляю. Таким примерно образом ФБР выследила создателя онлайн-рынка в "даркнете" Росса Ульбрихта (арестован в 2013 году по обвинению в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег)", — напомнил он.

"При этом есть криптовалюта, заточенная под максимальную анонимность — например, ZCash, Monero. Там транзакции маскируются, и невозможно узнать ни отправителей, ни суммы. В биткоине для маскировки транзакций используют так называемые "миксеры". Платеж разбивается на множество мелких платежей и не направляется напрямую. Кроме того, некоторые биржи тоже смешивают средства клиентов в общий пул, откуда невозможно понять движение конкретных монет", — рассказал Гусейнов.

Аналогичного мнения и старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. "Определить национальность хакеров — непростое занятие. Криптобиржи Южной Кореи действительно были атакованы хакерами — первыми под подозрение попали хакеры из Северной Кореи…. Учитывая непростые отношения между странами, мы бы не спешили со скоропостижными выводами — нужны доказательства", — отметил он.

"Есть даже такая криптошутка, что создатель биткоина Сатоси Накамото — это на самом деле Ким Чен Ын, а биткоин он создал, чтобы вытеснить доллар и подорвать экономику США", — вспомнил эксперт.

В противовес санкциям

Эксперты полагают, что если хакеры из Северной Кореи действительно майнили или крали биткоин, то использовать криптовалюту они могли как меру обхода санкций.

"Криптовалюты позволят Северной Корее обходить финансовые санкции", — считает Гусейнов.

Использовать криптовалюту хакеры могут в любых целях, отследить транзакции все равно будет сложно, отметил Ткачук. "Украденные биткоины могут быть использованы каким угодно образом — из-за анонимности отследить транзакции сложно…. Но, действительно, в Северной Корее активно развиваются блокчейн-технологии, их изучают в Пхеньянском университете науки и техники. Учитывая экономическую изолированность страны и тесную связь Северной Кореи с Китаем (ключевой игрок на мировом крипторынке), в этом нет ничего удивительного", — сообщил он.

Обозреватель-экономист Максим Блант в свою очередь полагает, что украденную криптовалюту хакеры могут использовать для приобретения предметов роскоши. "Хакеры на службе у государства есть практически везде. Северокорейские госхакеры отличаются от других еще и тем, что руководство страны пребывает под санкциями, запрещающими поставки в эту страну предметов роскоши. Да и вообще любая валюта — фиатная или крипто — штука в корейском хозяйстве редкая, а оттого желанная. Криптовалюта даже лучше, поскольку отследить ее сложнее фиатных денег", — заявил он.

"Лишение предметов роскоши для партийного руководства — одна из самых болезненных мер из всего набора санкций против этой страны. Именно это вызвало самую серьезную реакцию. Так что в покупке Lamborghini (за биткоины в условиях санкций против КНДР) только доля шутки, причем меньшая", — полагает эксперт.

Без влияния на цены

Аналитики считают, что если факт кражи и был, он никак не связан с продолжающимся удорожанием стоимости биткоина. "С ростом стоимости растет интерес к совершению таких преступлений, но сам рост не связан с этими (возможными) кражами", — пояснил свою позицию Гусейнов.

Эксперт отметил, что представители КНДР могли покупать биткоины, например, через подставные компании. "И вот это уже действительно может двигать цену вверх", — сообщил он.

Технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz) вспомнил о майской масштабной кибератаке WannaCry, которая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Сообщалось, что за атакой может стоять связанная с КНДР группа хакеров.

"Кража произошла несколько месяцев назад. КНДР может быть связана с кибератакой WannaCry. О ней говорили во всех новостях, из-за нее многие люди узнали о биткоине. Но мало кто стал покупать его из-за этого", — отметил он.

Ткачук в свою очередь отметил, что кража биткоина могла оказать лишь негативное влияние на стоимость криптовалюты. "Чем дороже биткоин, тем он привлекательнее для злоумышленников. Вместе с тем, это событие не повлияло на курс биткоина. Для биткоина это скорее негативное событие, так как лишний раз подтверждает уязвимость и недостаточную защищенность криптобирж", — полагает Ткачук.