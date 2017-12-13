"Роснефть" назвала условие переговоров о мировом соглашении с АФК "Система"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. "Роснефть" по-прежнему готова к переговорам с АФК "Система" о мировом соглашении на условиях выплаты ею 136,3 миллиарда рублей по решению суда в рамках первого иска, заявил пресс-секретарь нефтекомпании Михаил Леонтьев.

"Мы будем действовать последовательно, мы будем последовательно требовать весь причиненный ущерб – шаг за шагом, как мы и говорили. Но при этом наши предложения по урегулированию – они остаются на столе. И никто не мешает "Системе" начать конструктивный диалог на реалистичной основе", — сказал Леонтьев в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что "Роснефть" "не может себе позволить" отказаться от решения суда по первому иску. "Это красная черта. А дальше – пожалуйста, у нас есть нами привлеченный, получивший все полномочия посредник – это РФПИ, это вполне солидная организация, абсолютно в данном случае нейтральная", — отметил Леонтьев.

В августе арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил первый иск "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии, взыскав с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 136,3 миллиарда рублей убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. Первоначальная сумма иска составляла 170,6 миллиарда рублей. В настоящее время обе стороны оспаривают это решение в апелляционной инстанции, и, соответственно, оно не вступило в силу.

Позднее "Роснефть" совместно с "Башнефтью" подала в арбитраж Башкирии иск к "Системе" и ее "дочке" — АО "Система-Инвест" на 131,6 миллиарда рублей — это сумма дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов. АФК "Система", в свою очередь, 8 декабря сообщила о подаче в Арбитражный суд Москвы иска к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении ущерба на 330,4 миллиарда рублей, обвинив ответчиков в действиях, направленных на снижение стоимости корпорации и доведение ее до банкротства.