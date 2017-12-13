"Роснефть" назвала условие переговоров о мировом соглашении с АФК "Система"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. "Роснефть" по-прежнему готова к переговорам с АФК "Система" о мировом соглашении на условиях выплаты ею 136,3 миллиарда рублей по решению суда в рамках первого иска, заявил пресс-секретарь нефтекомпании Михаил Леонтьев.
Он отметил, что "Роснефть" "не может себе позволить" отказаться от решения суда по первому иску. "Это красная черта. А дальше – пожалуйста, у нас есть нами привлеченный, получивший все полномочия посредник – это РФПИ, это вполне солидная организация, абсолютно в данном случае нейтральная", — отметил Леонтьев.
В августе арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил первый иск "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии, взыскав с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 136,3 миллиарда рублей убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. Первоначальная сумма иска составляла 170,6 миллиарда рублей. В настоящее время обе стороны оспаривают это решение в апелляционной инстанции, и, соответственно, оно не вступило в силу.