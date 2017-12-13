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Экономика

В Кремле не стали комментировать спор Роснефти и АФК "Система"

13:1813.12.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль. Архивное фотоМосковский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Кремль не комментирует судебный спор Роснефти и АФК "Система", это вопрос арбитража, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АФК "Система": "Роснефть" хочет довести корпорацию до банкротства

"Я не могу и не буду сейчас комментировать вот эту ситуацию с исками "Роснефти" к АФК "Система". Здесь в данном случае вопрос именно арбитража", — сказал Песков, отвечая на вопрос, по-прежнему ли в Кремле считают, что процесс между "Роснефтью" и АФК "Система" не создает рисков для инвестиционного климата в России.

"Роснефть" совместно с "Башнефтью" в декабре подала в арбитраж Башкирии новый иск к "Системе" и ее "дочке" — АО "Система-Инвест" — на 131,6 миллиарда рублей. Это сумма дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов.

При этом истцы в качестве обеспечительных мер потребовали ареста активов АФК. Суд во вторник удовлетворил это требование, арестовав следующие активы: 52,09% акций ПАО "Детский мир", 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций МТС-Банка, 100% долей в ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей в ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей в ООО "Группа Кронштадт", 45,96% долей в ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей в ООО "Объединенное мостостроительное предприятие".

Стенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Роснефть" считает иск АФК "Система" беспрецедентным и абсурдным
Первый иск тех же соистцов и Башкирии — о взыскании 170,6 миллиарда рублей убытков, причиненных "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году — башкирский суд в августе частично удовлетворил, взыскав с тех же соответчиков 136,3 миллиарда рублей. В рамках этого спора башкирский арбитраж в июне по ходатайству истца наложил арест на принадлежащие "Системе" и "Системе-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК.

Таким образом, большинство активов АФК "Система" на данный момент арестованы в рамках судебного разбирательства с "Роснефтью".

АФК заявляла, что действия "Роснефти" и "Башнефти" направлены на разрушение ее корпоративной стоимости и доведение корпорации до банкротства.

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