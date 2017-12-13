Аэропорт Махачкалы впервые обслужил миллионного пассажира за год

МАХАЧКАЛА, 13 дек — РИА Новости. Махачкалинский аэропорт имени дважды героя Советского Союза Амет-Хана Султана зарегистрировал миллионного пассажира, обслуженного за год, сообщил РИА Новости помощник генерального директора аэропорта Камила Гамзатова.

"Миллионный пассажир был выявлен при регистрации на рейс авиакомпании "Россия" — им стала Асма Шамилова. Гендиректор аэропорта вручил юбилейному пассажиру сертификат на пользование VIP-залом сроком на один год и набор сувениров. Врио главы Дагестана Владимир Васильев в память о значимом для региона событии вручил пассажиру именные часы. От авиакомпании "Россия" юбилейный пассажир аэропорта получил подарок – сертификат Аэрофлота на перелет рейсами "России" и сувенирную продукцию", — говорится в сообщении.

Руководителю региона в ходе мероприятия вручили модель самолета АК "Россия" с именем "Гатчина", на таком самолете Владимир Васильев впервые прилетел в республику в качестве временно исполняющего обязанности Главы Дагестана.

"Развитие аэропорта – это возможности, огромные возможности для нас всех улететь по делам, встретиться с друзьями, отдохнуть, исполнить свой долг, получить образование, медицинскую помощь. И все это можно сделать посредством современного аэропорта и надежных самолетов. И конечно, аэропорт не мог бы существовать без людей, которые здесь работают, которые обеспечивают бесперебойную работу всех систем, обслуживают безопасность", — цитирует Васильева пресс-служба аэропорта.

Аэропорт Махачкалы — старейшее и на данный момент единственное авиапредприятие в Дагестане. Пропускная способность Международного аэропорта "Махачкала" на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, а на международных — 60 пассажиров в час. В феврале 2016 года в аэропорту началось строительство нового терминала международных сообщений общей площадью более 8000 м² с пропускной способностью 190 пассажиров в час.

С мая 2017 года аэропорт получил допуск к приему и выпуску широкофюзеляжных самолетов Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификаций.

Ежедневно из Махачкалинского аэропорта вылетают до 10 самолётов в Москву, совершаются рейсы в Санкт-Петербург, Сургут, в Ростов-на-Дону, Сочи и Минеральные Воды, в Краснодар. Также выполняются рейсы по международным направлениям: в Казахстан, Турцию, ОАЭ.

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