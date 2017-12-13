Аэропорт Махачкалы впервые обслужил миллионного пассажира за год

МАХАЧКАЛА, 13 дек — РИА Новости. Махачкалинский аэропорт имени дважды героя Советского Союза Амет-Хана Султана зарегистрировал миллионного пассажира, обслуженного за год, сообщил РИА Новости помощник генерального директора аэропорта Камила Гамзатова.
Руководителю региона в ходе мероприятия вручили модель самолета АК "Россия" с именем "Гатчина", на таком самолете Владимир Васильев впервые прилетел в республику в качестве временно исполняющего обязанности Главы Дагестана.
"Развитие аэропорта – это возможности, огромные возможности для нас всех улететь по делам, встретиться с друзьями, отдохнуть, исполнить свой долг, получить образование, медицинскую помощь. И все это можно сделать посредством современного аэропорта и надежных самолетов. И конечно, аэропорт не мог бы существовать без людей, которые здесь работают, которые обеспечивают бесперебойную работу всех систем, обслуживают безопасность", — цитирует Васильева пресс-служба аэропорта.
С мая 2017 года аэропорт получил допуск к приему и выпуску широкофюзеляжных самолетов Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификаций.
Ежедневно из Махачкалинского аэропорта вылетают до 10 самолётов в Москву, совершаются рейсы в Санкт-Петербург, Сургут, в Ростов-на-Дону, Сочи и Минеральные Воды, в Краснодар. Также выполняются рейсы по международным направлениям: в Казахстан, Турцию, ОАЭ.